Dom i saveti
Ne kuvam džem od jagoda, već ga pržim: Gust je kao marmelada, a voće ostaje celo
Zaboravite dugotrajno kuvanje džema
Dom i saveti
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