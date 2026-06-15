Rano leto je pravo vreme za pripremu džema od jagoda, a među brojnim receptima jedan se posebno izdvaja. Umesto klasičnog kuvanja, ovaj džem se priprema u tiganju, pa ispada gust poput marmelade, dok jagode zadržavaju oblik i ostaju sočne.

Brzi džem od jagoda iz tiganja

Za pripremu ovog neobičnog džema najbolje je koristiti širok i dubok tiganj sa debljim dnom. Što je površina veća, više tečnosti može da ispari tokom pripreme, a upravo to daje džemu gustinu i bogat ukus.

Potrebni sastojci:

1 kg jagoda

1 kg šećera

prstohvat limunske kiseline

2 kašike vode

Od ove količine dobićete otprilike dve pune tegle od pola litra, plus manju količinu za degustaciju.

Priprema

Jagode dobro operite, uklonite peteljke i preberite ih.

Stavite tiganj na srednju temperaturu i sipajte dve kašike vode. Kada počne da se stvara para, rasporedite jagode po celoj površini tiganja.

Kada proključaju, kuvajte ih bez poklopca oko 10 minuta. Za to vreme pustiće dosta soka, a cilj je da što više tečnosti ispari. Povremeno promešajte varjačom ili špatulom.

Nakon deset minuta dodajte šećer i limunsku kiselinu. Limunska kiselina pomaže da džem zadrži lepu boju i sprečava pojavu buđi tokom čuvanja.

Kuvajte još pet minuta nakon što ponovo proključa, i dalje bez poklopca.

Tajna guste teksture

Ako želite da džem bude gust poput marmelade, nemojte skidati penu koja se stvara tokom kuvanja. Ona će se kasnije rastopiti i pomoći da se masa prirodno zgusne.

Vreo džem sipajte u sterilisane tegle i odmah zatvorite poklopcima. Tegle pokrijte ćebetom i ostavite da se potpuno ohlade.

Posle nekoliko dana džem će postati još gušći, dok će jagode ostati cele i pune ukusa. Upravo zato mnogi tvrde da je ova metoda bolja od klasičnog kuvanja – u teglama ostaje više voća, a manje tečnosti.