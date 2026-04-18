Blag, svestran i bogat hranljivim materijama, spanać je omiljeno lisnato povrće. Koristi se u svemu – od jednostavnih priloga i kremastih umaka do živopisnih povrtnih supa.

Ako ste se ikada pitali kako pripremiti spanać, mi ćemo vam pokazati. Bilo da kuvate sa svežim vezicama odraslog spanaća ili imate pakovanje mladih listova koje treba iskoristiti, pokazaćemo vam kako.

Naučićete četiri jednostavne metode kuvanja koje omogućavaju da prirodan ukus, tekstura i svetlozelena boja spanaća dođu do izražaja.

Kako pripremiti spanać za kuvanje

Nije potrebno mnogo pripreme pre nego što počnete da kuvate sledeće jelo sa spanaćem.

Ako koristite mladi spanać, bilo da dolazi u pakovanjima ili kesama, obično je prethodno očišćen i spreman za kuvanje. Sa svežim vezicama spanaća, međutim, potrebno je da ga obrežete i operete pre upotrebe, prenosi Martha Stewart.

Evo kako:

Očistite tvrde krajeve vezice spanaća. Koristite oštar kuvarski nož da odsečete i odbacite vlaknaste delove. Operite spanać. Stavite ga u činiju za mešanje salate i napunite hladnom vodom. Koristite ruke da lagano promešate listove (ovo će ukloniti tvrdokorne ostatke zemlje ili peska), zatim procedite i osušite u činiji. Po potrebi ponovite dok voda ne postane bistra.

Blanširanje

Blanširanje je idealno kada želite da sačuvate sve hranljive materije u spanaću – gvožđe, vitamin C, kalcijum i folnu kiselinu. Pored toga, blanširanje pomaže da listovi zadrže svetlozelenu boju. Ovo je odličan način da zadržite jednostavne ukuse i istaknete prirodnu aromu spanaća.

Kako blanširati spanać

Zakuvajte vodu: Stavite veliki lonac vode na jaku vatru i dovedite do ključanja. Posolite vodu: Dodajte velikodušnu šaku košer soli i pustite da se rastvori. Bolje začinite vodu, ukusniji će biti spanać. Kuvajte: Mešajte jednom ili dvaput dok spanać ne uvene i ne postane svetlo zelen, oko 1 minut. Ohladite: Koristeći cediljku ili hvataljke, izvadite spanać i stavite ga u veliku činiju sa ledenom vodom. Ohladite 1–2 minuta, zatim procedite i osušite (ako želite), i uživajte.

Na pari

Kuvanje na pari je nežan i zdrav način da uživate u spanaću, zadržavajući njegovu živopisnu boju i dodatno poboljšavajući ukus. Slično je blanširanju, ali pri parenju možete dodati začine u vodu, poput limuna, zgnječenog belog luka ili svežeg đumbira.

Kako kuvati spanać na pari

Zagrejte vodu do ključanja: Dodajte oko 2,5 cm vode na dno širokog plitkog lonca i stavite posudu za kuvanje na pari. Dovedite do ključanja. Začinite vodu: Dodajte prstohvat košer soli i po želji druge ukuse. Kuvajte: Dodajte spanać; ne brinite ako je košara pretrpana ili listovi nisu u jednom sloju – brzo će uvenuti. Pokrijte lonac i kuvajte dok spanać ne uvene, 3 do 5 minuta.

Prženje na tiganju

Još jedan brz način pripreme spanaća na šporetu je prženje na tiganju, što omogućava beskonačne mogućnosti začinjavanja, pa je savršeno kada želite da budete malo avanturistički raspoloženi. Držite jednostavno sa sitno seckanim belim lukom, tanko seckanim šalot lukom i limunovim sokom, ili dodajte nekoliko prstenova sveže ljute papričice za jači ukus.

Kako pržiti spanać na tiganju

Zagrejte ulje: Koristite veliki tiganj koji može da primi sav spanać; može biti od nerđajućeg čelika, livenog gvožđa ili nelepljiv. Dodajte malo maslinovog ulja ekstra devičanskog kvaliteta i zagrevajte na srednje jakoj vatri dok ne počne da se trepće. Dodajte spanać: Ubacite listove i začine; so i biber su obavezni. Promešajte da se listovi oblože uljem. Kuvajte: Pržite, često mešajući, dok spanać ne uvene i ne postane nežan, 2 do 4 minuta. (Naš recept za prženi spanać sa belim lukom i limunom prati ove korake.)

Mikrotalasna

Odlična metoda kada vam je spanać potreban brzo ili kada nemate dovoljno prostora na šporetu. Mikrotalasna je vrlo praktična kako za svež, tako i za smrznuti spanać.

Kako pripremiti spanać u mikrotalasnoj

Stavite spanać u posudu pogodnu za mikrotalasnu: Posuda mora biti dovoljno velika da primi sav spanać. Začinite i pokrijte: Ravnomerno pospite prstohvat soli po listovima. Pokrijte posudu tanjirom dovoljno velikim da je potpuno pokrije. Mikrotalasna: Kuvajte na najjačoj snazi, promešajte na pola vremena, dok spanać ne uvene, 1 do 2 minuta.

Bonus video: