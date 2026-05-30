Ako želite bogat rod maline i zdrave izdanke za narednu sezonu, sada je pravi trenutak za pravovremenu reakciju. Prvo prihranjivanje se obavlja početkom juna, kada malina ulazi u fazu cvetanja, dok se drugo sprovodi krajem meseca, u periodu kada plodovi počinju da sazrevaju.

Pravilna prihrana je posebno važna kod remontantnih sorti, koje zahtevaju dodatnu pažnju. One se prihranjuju dva puta, prvo đubrivom bogatim azotom, a zatim kombinacijom kalijuma i fosfora, kako bi se obezbedio pravilan razvoj biljke i kvalitetniji rod.

Folijarna prihrana, odnosno ishrana biljke preko lista, primenjuje se kada je cvetanje slabije ili kada biljka sporije napreduje. Ova metoda deluje brže u odnosu na prihranu preko korena, ali njen efekat traje kraće.

Pri primeni đubriva preko korena važno je da se to radi nakon kiše ili zalivanja, kada je zemljište dovoljno vlažno. Na taj način se smanjuje rizik od oštećenja korena i omogućava biljci lakše i efikasnije usvajanje hranljivih materija.

Ako se koristi folijarno prskanje, odnosno preko lista, rastvor treba da bude slabiji nego kod zalivanja preko korena. Biljke je najbolje prskati rano ujutru ili uveče, kada nema jakog sunca i vetra, kako bi se sprečilo oštećenje listova i omogućilo bolje usvajanje hranljivih materija.

Mineralna prihrana u junu

Tokom juna posebno su korisne određene mineralne prihrane. Kalijum-sulfat je veoma koristan u fazi formiranja plodova jer doprinosi krupnijim i slađim malinama. Superfosfat pomaže jačanju korenovog sistema i pravilnom sazrevanju biljke, dok je kalimagnezija naročito korisna na lakšim, peskovitim zemljištima.

Mogu se koristiti i gotove mešavine namenjene za bobičasto voće, ali je važno strogo pratiti uputstvo proizvođača kako ne bi došlo do predoziranja.

Jedan koristan trik je da se superfosfat prethodno potopi u toplu vodu i ostavi da odstoji preko noći, jer se na taj način znatno bolje rastvara nego u hladnoj vodi.

Prirodna prihrana bez hemije

Ako želite prirodniji pristup bez upotrebe mineralnih đubriva, možete koristiti različite organske izvore hranljivih materija. Drveni pepeo je jednostavan i efikasan jer sadrži mnogo kalijuma, dok fermentisani rastvor od koprive podstiče rast i jača samu biljku. Stajnjak je takođe veoma koristan jer dugoročno poboljšava plodnost zemljišta.

Humat kalijuma može se primenjivati i zalivanjem i folijarno, dok borna kiselina doprinosi boljem cvetanju i uspešnijem formiranju plodova.