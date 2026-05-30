Osim što su bile rođake u četvrtom kolenu, pokojna princeza Dajana i bivša vojvotkinja Sara Ferguson bile su vrlo bliske prijateljice još od detinjstva. No kraljevski život snosi i svoje posledice pa se tako njih dve naposletku nisu najbolje slagale (iako je Ferguson tvrdila da jesu), a o tome zašto je došlo do razmirica između njih dve pojasnio je autor Endru Loni, specijalizovan za kraljevsku porodicu, za Daily Mail.

Navodno se njihovo blisko prijateljstvo raspalo nakon što je bivša vojvotkinja od Jorka u svojoj autobiografiji iz 1996. godine, “My Story”, objavila bolnu tvrdnju da je dobila “bradavicu (žulj)” pozajmivši cipele od lejdi Dajane. Kraljevski autor je pojasnio: “Zapravo, stvarnost je bila takva da je Dajana bila jako zabrinuta da bi Sara Ferguson mogla prodavati priče o njoj i taj odnos nikada nije popravljen, iako se Sara Ferguson pretvarala da jeste.”

Princeza Dajana je i upoznala svoju rođaku s bivšim princom Endruom, njenim sada bivšim suprugom, te su njih dve postale zaove kada su se udale u kraljevsku porodicu. Dajana se udala za tadašnjeg princa (danas kralja) Čarlsa 1981., a Ferguson je rekla “da” Endruu 1986. godine.

Život u kraljevskoj porodici na prvu ih je posebno zbližio jer su se međusobno mogle saosećati s problemima svoje porodice. “Dajana bi svake nedelje dolazila kod Sare Ferguson i žalile bi se na kraljevsku porodicu. Obe su se osećale vrlo ograničeno unutar okvira kraljevske porodice. Ali istovremeno, postojale su neke zabrinutosti koje je Dajana imala, a to je da je Fergi možda previše bučna i da je na neki način potkopavala Dajanin vlastiti ugled, te se počela distancirati”, pojasnio je Loni.

Njihovo prijateljstvo je čak izdržalo i “tešku smicalicu” koju je Dajana napravila Fergi kada su se njih dve složile da će se istovremeno razvesti od svojih muževa, prinčeva. Međutim, Dajana je “pustila Saru Ferguson da to sama učini i u osnovi je, iz načina na koji se kraljevska porodica odnosila prema Sari Ferguson, naučila kako će se sama nositi s razvodom.”

Ferguson se od Endrua razvela 1992. godine, dok su razvod okončali 1996., ali par je nastavio živeti zajedno u Royal Lodgeu – sve dok ih kralj Čarls III nije izbacio s kraljevskog imanja u februaru 2025. godine.

Dajana se, u međuvremenu, rastala od Čarlsa 1992. godine, a na kraju se od njega konačno razvela četiri godine kasnije. Tragično je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 1997. godine, u dobi od 36 godina.

Ferguson je prethodno rekla časopisu People da su ona i Dajana jedinstveno podržavale jedna drugu tokom svog vrhunca, kada su dominirale naslovnicama kao “supruge Vindzora”. “Dajana i ja obe smo imale vlastite probleme s mentalnim zdravljem, a ona i ja smo znale razgovarati. Rekla je: ‘Fergi, zapamti jednu stvar: Kad si na vrhu pijedestala, tako je lako pasti. A ti si na dnu. Samo se popneš’”, rekla je 2021. godine.

Video: