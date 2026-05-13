Iako se lavanda godinama smatra kraljicom letnjih bašti i terasa, poslednjih sezona jedna druga biljka sve više osvaja dvorišta i balkone. U pitanju je mačja metvica – nežna, mirisna biljka koja ne samo da lepo izgleda, već prirodno tera komarce, krpelje i sitne mušice.

Zbog toga je sve više ljudi sadi oko kuće, ispod prozora ili na terasi, posebno tokom toplijih meseci.

Mačja trava cveta već u proleće, a prepoznaje se po sitnim ljubičastim ili belim cvetovima i listovima u obliku srca. Izgleda pomalo divlje i romantično, pa vrtu daje poseban šarm. Stabljike su joj prekrivene mekanim dlačicama, a može da naraste od 30 pa do čak 120 centimetara.

Miris koji tera insekte

Postoji nekoliko vrsta mačje trave. Najpoznatija najviše podseća na lavandu jer ima plavo-ljubičaste cvetove, dok sorta Faasen ima bogatije cvetanje i miris koji mnoge podseća na med. Vrsta Alba ima bele cvetove, a Walker’s Low plave.

Njena najveća prednost ipak nije izgled, već miris. Ova biljka ispušta aromu koja podseća na kombinaciju limuna i mente, a upravo taj miris veoma efikasno odbija komarce i krpelje.

Mnogi je zato sade tik uz prozore ili mesta gde sede tokom letnjih večeri.

Biljka koja skoro da ne traži negu

Još jedna velika prednost mačje trave jeste to što je veoma laka za uzgoj.

Dobro podnosi sunce, ali uspeva i u polusenci, ne traži mnogo vode i može da raste čak i u kamenjarima i siromašnom zemljištu.

Praktično je idealna za ljude koji žele lepo dvorište ili balkon, ali nemaju vremena za svakodnevno zalivanje i održavanje biljaka.

Sadi se uglavnom između juna i septembra, a osim što tera insekte, privlači pčele i leptire, pa vrt deluje još življe i lepše.