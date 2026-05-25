Vaša bašta može da miriše toliko lepo da će se ljudi okretati još sa kapije. Nije tajna u skupim dekoracijama ili egzotičnim biljkama, već u pravom izboru cveća koje širi intenzivan miris tokom celog leta. Neke od ovih biljaka toliko su mirisne da se njihov opojni miris oseća i na nekoliko desetina metara udaljenosti.

Evo koje cveće će pretvoriti vaše dvorište u pravi mali raj.

Ruže – kraljice vrta koje mirišu neverovatno

Koliko god delovalo kao kliše, ruže su i dalje neprikosnovene kada je miris u pitanju. Pojedine sorte imaju toliko jak i bogat miris da jedan jedini žbun može da ispuni čitav deo dvorišta aromom.

Posebno se izdvajaju engleske ruže Dejvida Ostina poput sorti „Jubilee Celebration“, „Graham Thomas“ i „Heritage“. Njihov slatkast i raskošan miris najjači je tokom sunčanog dela dana.

Ako želite ružu koja je upečatljiva i po boji i po mirisu, mnogi preporučuju sortu „Mister Linkoln“, poznatu po tamnocrvenim cvetovima i intenzivnoj aromi.

Ruže je najbolje saditi uz staze, terase ili klupe kako biste svakodnevno uživali u njihovom mirisu.

Baštenski jasmin – miris koji se oseća kroz ogradu

Ako želite da vam dvorište miriše čim neko priđe kapiji, onda je baštenski jasmin pravi izbor. Reč je o biljci poznatoj i kao filadelfus, koju mnogi mešaju sa pravim jasminom zbog neverovatno sličnog mirisa.

Sorte poput „Belle Etoile“ imaju blagu aromu jagode, dok „Manto d’Ermin“ obilno cveta i širi snažan miris tokom celog leta.

Ova biljka je veoma zahvalna za održavanje, otporna je i lako podnosi zimu, pa je idealna čak i za početnike.

Mirisni duvan – cvet koji najlepše miriše uveče

Tokom dana gotovo da nema miris, ali čim padne veče, mirisni duvan pretvara dvorište u pravu letnju oazu.

Njegov slatkasti i pomalo opojni miris posebno prija tokom toplih letnjih večeri na terasi ili u bašti.

Obavezno tražite sorte „Nicotiana alata“ ili „Nicotiana sylvestris“, jer dekorativni duvan koji se često prodaje u marketima uglavnom nema miris.

Ljiljani – miris koji ispunjava čitavu kuću

Nisu svi ljiljani mirisni, ali pojedine vrste imaju toliko jak parfemski miris da nekoliko cvetova može da ispuni celu prostoriju.

Posebno su popularni orijentalni ljiljani poput „Kazablanke“ i „Stargejzera“, koji osim raskošnog izgleda imaju i veoma intenzivnu aromu.

Najlepši efekat postiže se kada se sade u grupama od nekoliko lukovica.

Heliotrop – cvet koji miriše na vanilu

Ova biljka nije toliko poznata kod nas, ali ko je jednom posadi, uglavnom joj se vraća svake godine.

Heliotrop ima sitne ljubičaste cvetove i nežan miris vanile sa blagom začinskom notom. Odlično izgleda u saksijama, uz terasu ili blizu mesta za odmor.

Najviše voli sunce i redovno zalivanje.

Lavanda – miris Mediterana u vašem dvorištu

Lavanda nije samo lepa, već njen miris deluje umirujuće i opuštajuće. Pored toga, privlači pčele i veoma je laka za održavanje.

Najbolje uspeva na sunčanim i suvim mestima, čak i tamo gde drugo cveće teško opstaje.

Sorte „Hidkot“ i „Mansted“ važe za najotpornije i najzahvalnije za uzgoj.

Ako želite dvorište koje izgleda lepo, ali i miriše kao luksuzna bašta, kombinacija ruža, lavande i jasmina pravi je pun pogodak.