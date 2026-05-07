Jedan od najlepših cvetova za dvorište i terasu jeste zevalica, poznata i kao zmajev cvet ili lavlja njuška. Privlači pažnju svojim neobičnim oblikom i jarkim bojama, zbog čega je sve popularniji izbor među ljubiteljima cveća.

Naziv je dobila po cvetu koji podseća na otvorena usta, što joj daje poseban dekorativni efekat u svakoj bašti ili balkonskoj saksiji.

Zašto je zevalica idealna za početnike?

Zevalica je izuzetno laka za uzgoj i ne zahteva mnogo pažnje. Čak i uz minimalnu negu, bogato i dugotrajno cveta. Najbolje uspeva na sunčanim mestima ili u polusenci, u rastresitom i dobro dreniranom zemljištu, u umerenim uslovima bez preterane vlage. Važno je izbegavati severnu stranu i previše vlažno tlo, jer to može usporiti njen rast.

Kako se pravilno neguje?

Mlade biljke zahtevaju redovno zalivanje, dok su odrasle zevalice prilično otporne na sušu.

Saveti za bolji rast:

· kada biljka dostigne oko 10 cm, skratite vrh kako biste podstakli gušći rast cvetova

· uklanjajte uvele cvetove da biste produžili cvetanje

· po želji, prihranjujte na svake dve nedelje.

Dobra vest je da đubrenje često nije ni neophodno.

Cveta sve do jeseni

Zevalica cveta sve do oktobra i dolazi u širokoj paleti boja: bela, crvena, ružičasta, žuta, narandžasta, ljubičasta, a postoje i dvobojne varijante. Zahvaljujući tome, lako se uklapa u svaki vrtni ili balkonski aranžman.

