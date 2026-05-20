Broj ljudi koji pate od alergija rapidno raste, a istraživanja pokazuju da je preko 40% svetske populacije genetski predisponirano za razvoj alergijskih reakcija. Umesto oslanjanja na lekove, narodni travar Momčilo Antonijević otkriva dva prirodna rešenja koja mogu ublažiti simptome alergije na polen – a jedno od njih je i izuzetno hranljiva biljka koja može zameniti meso po svojim korisnim sastojcima.

Biljke koje regulišu imuni sistem

„Alergijske reakcije nastaju kada imuni sistem preterano reaguje na bezopasne supstance. Zato nije preporučljivo koristiti imunostimulatore – imunitet je već previše aktivan i reaguje pogrešno,“ objašnjava Antonijević. Umesto toga, preporučuje biljke koje pomažu telu da pravilno balansira imuni odgovor.

List crne ribizle – prirodna podrška protiv alergija

Jedna od najučinkovitijih biljaka za alergičare je list crne ribizle. Iako se ribizla često koristi za pravljenje sokova i džemova, njen list ima snažna antiinflamatorna svojstva.

„Čaj od lista crne ribizle preporučuje se osobama koje pate od alergija, ali i od drugih autoimunih bolesti. Može se naći u biljnim apotekama ili prodavnicama zdrave hrane. Ako imate svoju biljku, najbolje je osušiti listove i napraviti zalihu za celu godinu,“ savetuje Antonijević.

Kako pripremiti čaj od lista crne ribizle?

Jedna supena kašika sušenog lista prelije se sa šoljom ključale vode.

Poklopiti i ostaviti da odstoji 30 do 45 minuta.

Piti 2 do 3 šolje dnevno, idealno pre početka sezone alergija.

Kopriva – moćna biljka za zdravlje i imunitet

Druga biljka koju Antonijević ističe je kopriva – biljka koju često zanemarujemo, a koja je izuzetno korisna.

„Kopriva ne samo da pomaže u smanjenju alergijskih reakcija, već poboljšava krvnu sliku, podstiče izbacivanje toksina iz mokraćnih kanala i povećava nivo gvožđa u organizmu. Posebno je korisna za osobe koje pate od artritisa – kaša od koprive pripremljena poput spanaća odličan je dodatak ishrani,“ kaže Antonijević.

Gde pronaći koprivu i kako je koristiti?

Sveža kopriva može se kupiti na pijacama do kasne jeseni.

Čaj od koprive deluje protivupalno i pomaže u borbi protiv alergija.

Kaša od koprive je odlična zamena za spanać i posebno korisna za osobe sa artritisom.

Iako kopriva ne može u potpunosti zameniti meso po energetskoj vrednosti, njen visok sadržaj gvožđa i drugih hranljivih sastojaka čini je dragocenim dodatkom ishrani.

Uključivanjem ovih biljaka u svakodnevnu rutinu možete pomoći svom organizmu da bolje reaguje na alergene i poboljšati opšte zdravlje.