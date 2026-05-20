Sudopere od nerđajućeg čelika često vremenom izgube sjaj zbog kamenca, tragova masnoće i ostataka hrane, ali postoje jednostavni trikovi uz koje mogu ponovo izgledati kao nove. Za efikasno čišćenje dovoljne su namirnice koje većina ljudi ima kod kuće, a to su soda bikarbona, sirće i malo maslinovog ulja.

Prvi korak je ispiranje sudopere vodom kako bi se uklonili površinski ostaci hrane i prašina, ali i kako bi površina ostala vlažna za dalje čišćenje. Nakon toga preko cele sudopere posipa se soda bikarbona, koja zahvaljujući blagoj abrazivnosti uspešno uklanja kamenac i tvrdokorne naslage, a pritom ne oštećuje površinu.

Sudopera se zatim detaljno riba četkom sa mekšim vlaknima, dok se za teže dostupna mesta poput slavine, ivica i odvoda može koristiti stara četkica za zube. Kada je ribanje završeno, po površini se prska sirće, koje u kontaktu sa sodom bikarbonom stvara penu koja dodatno pomaže u uklanjanju nečistoća i bakterija.

Posebnu pažnju treba obratiti na rešetkicu odvoda, jer se upravo tu najčešće zadržavaju ostaci hrane i bakterije. Na kraju se sudopera ispira čistom vodom i briše krpom, a za dodatni sjaj može se ispolirati pamučnom krpom sa nekoliko kapi maslinovog ulja.

