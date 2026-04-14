Povrće koje svakodnevno koristimo u salatama može biti efikasnije od hemijskih sredstava za čišćenje. Iako zvuči neverovatno, običan krastavac može vašoj kuhinji vratiti sjaj – brzo, jednostavno i bez štetnih hemikalija.

Kako deluje trik sa krastavcem

Metod čišćenja krastavcem je izuzetno jednostavan. Odsecite kraj krastavca, presecite ga na pola i sočnom stranom trljajte površine od nerđajućeg čelika, poput šporeta, mikrotalasne, sudopere.

Krastavac sadrži prirodne kiseline, poput askorbinske (vitamin C) i kofeinske kiseline, koje deluju kao blago sredstvo za odmašćivanje i poliranje. Zato uklanja otiske prstiju, briše mrlje od vode, daje sjaj bez tragova, ostavlja prijatan, svež miris.

Posle čišćenja površine krastavcem (šporeta, sudopere i drugih metalnih predmeta), obrišite ih suvom mikrofiber krpom. Površine su biti čiste, sjajne i bez tragova.

