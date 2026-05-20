Kopriva se vekovima koristi u narodnoj tradicionalnoj medicini, ali ne smemo da zanemarimo i njene benefite u službi lepote. Posebno se preporučuje kopriva za negu kose, jer ima antioksidativno i antiinflamantorno dejstvo. Glavne prednosti koprive za negu kose jeste da umiruje kožu glave, jača kosu i može pomoći u stimulisanju rasta kose i ima antimikrobna svojstva. Kopriva posebno stimuliše rast kose, posebno se preporučuje kao pomoć protiv opadanja, ali je i izuzetno sredstvo kao pomoć kod kose koja se brzo masti. Može smanjiti perut - pokazalo se da kopriva ima antimikrobna i antibakterijska svojstva.

Donosimo vam 8 recepata sa koprivom za rast, negovanje i jačanje kose - možete sami da ih napravite kod kuće:

1. Odvar od koprive

- Najjednostavniji i najpopularniji kućni lek za negu kose sa koprivom je decokcija. Recept je izuzetno lak, a za pripremu su vam potrebnei samo sveži ili sušeni listovi koprive i ključala voda. Mala količina listova (oko jedne supene kašike) treba da se prelije sa dve čaše vrele vode. Posle pola sata, vreme je da se voda procedi. Dobijenom tečnošću ispirajte kosu posle pranja i ona će biti negovana i sjajna.

2. Čičak i kopriva za kosu

- Mešavinu koprive i čička prelijte sa ključalom vodom i kuvajte još 3 minuta. Posebno pomaže kod lomljive i slabe kose, a kada se ohladi isperite sa dobijenom tečniošću kosu od vrhova do krajeva.

3. Kopriva za kosu i med

- Potrebno je pet kašika koprive preliti ključalom vodom i dodati jednu kašiku meda. Kada se smeša infuzira oko sat vremena, potrebno je da je procedite. Dobijenim sredstvom operite kosu bez šampona, ostavite da odstoji nekoliko minuta, pa isperite.

4. Kopriva za masnu kosu

- Ako imate masnu kosu, kopriva je sjajno rešenje za redovnu negu. Za ovaj recept, moraćete da uzmete sveže koprive i sameljite ih u blenderu. U dobijenu smesu dodajte kašičicu soli. Dobijenu kašu treba naneti na kosu i nežno trljati. Kada nanesete masku, obmotajte glavu folijom ili najlonom, pa preko peškirom. Ostavite masku da odstoji oko 20 minuta, pa isperite. Ponavljajte tretman dva puta nedeljno.

5. Kopriva protiv opadanja kose

- Kopriva se često koristi protiv opadanja kose. Ovo je prilično popularan lek za podsticanje rasta kose. Da biste ga isprobali, možete pribegavati receptu sa uljem koprive. Utrljajte ulje koprive u koren kose i ostavite da odstoji oko 30 minuta pre pranja kose. Preporučuje se da to radite ne više od tri puta nedeljno.

6. Kopriva za rast kose

- Ako pomešate sok od koprive sa vitaminom E, dobijate masku za rast i jačanje kose. Za najbolje rezultate preporučuje se utrljavanje u koren.

7. Piling glave od koprive

- Za ovaj recept potrebno je da sameljete ražene mekinje i listove koprive u blenderu. U smešu možete dodati malo sitne soli. A zatim ga koristite kao piling za tretiranje kože glave i korena vlasi.

8. Kopriva za kosu sa nanom i jogurtom

- U zgnječene i pomešane suve ili sveže biljke treba dodati malo jogurta. Zatim, masku treba ostaviti na hladnom mestu nekoliko sati. Zatim je možete naneti na kosu. Isperite nakon otprilike pola sata. Ova maska pomaže da se oslobodite svraba kože glave i ubrzate rast kose.