Tvrdoglavo zatvorena tegla ume da pokvari raspoloženje za sekund. Spremate ručak, sve je gotovo, a onda poklopac neće ni da mrdne. Lupanje o sto, okretanje iz sve snage i nerviranje uglavnom ne pomažu. Ipak, naše bake su znale jednostavan trik koji rešava problem bez muke i bez mnogo snage.

Sve što vam treba jeste obična gumena traka.

Kako funkcioniše trik sa gumicom?

Problem kod otvaranja tegli uglavnom nije snaga, već klizanje ruke po glatkom metalnom poklopcu. Kada stavite gumenu traku oko poklopca, trenje postaje mnogo jače i tegla se otvara gotovo odmah.

Dovoljno je da široku gumenu traku obmotate oko poklopca, dobro je pritisnete dlanom i okrenete ulevo. U većini slučajeva poklopac popusti iz prvog pokušaja.

Ako je tegla baš tvrdo zatvorena, možete staviti još jednu gumicu oko dna tegle kako vam ne bi klizila iz ruke.

Koja gumena traka daje najbolji efekat?

Najbolje rade šire i mekše gumene trake, jer bolje prijanjaju uz poklopac. Tanke gumice često nemaju dovoljno trenja, pa efekat bude slabiji.

Dobar trik mogu biti i silikonske rukavice ili gumena podloga iz kuhinje.

Još nekoliko trikova koji zaista pomažu

Kašičica ispod poklopca

Lagano podvucite vrh kašičice ispod ivice poklopca i malo ga podignite. Kada čujete kratko „puc“, vakuum je popustio i tegla će se otvoriti bez problema.

Gumena rukavica

Obična rukavica za pranje sudova često daje još bolji grip od gumice, posebno kod većih tegli.

Gumena podloga

Ako imate podlogu za sudoperu ili dasku za sečenje, stavite je preko poklopca i okrenite. Efekat je gotovo isti kao sa gumicom.

Ovi jednostavni trikovi godinama kruže po domaćinstvima jer zaista rade, a najbolje od svega je što vam ne treba ni snaga ni posebna alatka da biste otvorili i najtvrdoglaviju teglu.