Tokom grmljavine i olujnog nevremena najvažnije je znati kako se pravilno zaštititi od udara groma, jer nepravilno ponašanje može biti opasno po život.

Stručna pravila ponašanja naglašavaju da se ne treba približavati visokim i usamljenim objektima poput drveća, stubova i gromobrana, jer oni najčešće privlače munje. Preporučuje se da se drži što veća udaljenost, najmanje 8 do 10 metara.

Ako nevreme zatekne osobu na otvorenom prostoru, nikako nije bezbedno sklanjati se ispod drveta. Umesto toga, savetuje se da se pronađe niži teren, poput jaruga ili udubljenja, i da se zauzme položaj čučnja, jer je tako telo u manjem kontaktu sa zemljom i smanjuje se rizik od udara.

Posebno se upozorava da ležanje na zemlji nije bezbedno, kao ni boravak pored rečnih i jezerskih obala, golih zidova ili ruševina. Takođe treba izbegavati metalne predmete i električne uređaje u zatvorenom prostoru, kao i korišćenje telefona tokom oluje.

Automobil se smatra sigurnim mestom jer funkcioniše kao svojevrsni "Faradejev kavez", pa je preporuka da se u vozilu zatvore prozori i vrata i sačeka da nevreme prođe.

U slučaju da neko bude pogođen gromom, ne sme se primenjivati opasna praksa poput zakopavanja u zemlju, već je ključno odmah pružiti prvu pomoć - veštačko disanje i masažu srca do dolaska lekara. Brza reakcija može biti presudna za oporavak unesrećenog.

U celini naglašava se da je grmljavina izuzetno opasna pojava i da pravilno ponašanje u tim trenucima može spasiti život.



