Vesti
Alo!

Dom i saveti

Ova 2 soka mogu izazvati infarkt! Kardiolog upozorava da su štetna za srce, a piju ih i deca!

Sadrže 1,5 puta više kofeina od kafe, uz osam do čak 15 kašičica šećera ili kukuruznog sirupa

Autor:  Slobodanka Ćorić
14.05.2026.13:25
0
Ova 2 soka mogu izazvati infarkt! Kardiolog upozorava da su štetna za srce, a piju ih i deca!
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock
Blago majci: Manekenka ne mora ništa sama, evo kako joj sin pomaže
Foto: Profimedia | Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia
 Blago majci: Manekenka ne mora ništa sama, evo kako joj sin pomaže
Prethodna vest
Nikada više nećete čekati da vam muž otvori teglu: Ovaj trik rešava problem za 3 sekunde
privatna arhiva
 Nikada više nećete čekati da vam muž otvori teglu: Ovaj trik rešava problem za 3 sekunde
Sledeća vest
Neki sokovi koje svakodnevno pijemo, loše utiču na zdravlje srca i mogu dovesti do infarkta.
 

Doktor Evan Levin, kardiolog sa više od 30 godina iskustva, otkrio je koja pića najviše ugrožavaju zdravlje srca. On je na svom TikTok kanalu, gde deli savete sa dozom humora, izdvojio tri napitka koja bi trebalo izbegavati kako bismo sačuvali zdravlje srca.

Gazirani sokovi

Gazirani napici predstavljaju ozbiljnu pretnju za srce. „Jedna limenka sadrži oko deset kašičica šećera ili istu količinu u obliku kukuruznog sirupa“, upozorava Levin. Takva količina šećera dovodi do povećanja telesne težine, nivoa triglicerida i šećera u krvi, kao i povećanog rizika od dijabetesa, sve što direktno šteti srcu.

„Zamislite da pijete petinu šolje čistog kukuruznog sirupa. Upravo to radite svAki put kada popijete gazirano piće.“

Energetski napici

Levin energetske napitke naziva „baterijskom kiselinom“ za srce. Sadrže 1,5 puta više kofeina od kafe, uz osam do čak 15 kašičica šećera ili kukuruznog sirupa. Ova kombinacija kofeina i šećera ozbiljno opterećuje srce. Naveo je i tragičan primer – smrt 28-ogodišnje žene, strastvene vežbačice, čija je majka upozorila javnost na opasnosti energetskih pića nakon što joj je ćerka preminula od srčanog udara.

Komentari (0)

Dom i saveti

Ne sadite ovaj cvet u krastavac: Može da uništi ceo rod za samo nekoliko dana
privatna arhiva

Ne sadite ovaj cvet u krastavac: Može da uništi ceo rod za samo nekoliko dana

16:05 | 0
Ne stavljajte ga u korpu ako primetite ovaj detalj: Ovako izgleda paradajz koji je pun hemije
privatna arhiva

Ne stavljajte ga u korpu ako primetite ovaj detalj: Ovako izgleda paradajz koji je pun hemije

15:48 | 0
Ovo je najbolji trik za prženje hrane! Zbog jedne namirnice ulje ne prska, a šporet ostaje čist kao suza

Ovo je najbolji trik za prženje hrane! Zbog jedne namirnice ulje ne prska, a šporet ostaje čist kao suza

15:20 | 0
Nisu jaja, a nije ni hleb potopljen u mleko: Evo šta kuvari dodaju u ćufte da budu sočne i mekane kao duša
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Nisu jaja, a nije ni hleb potopljen u mleko: Evo šta kuvari dodaju u ćufte da budu sočne i mekane kao duša

14:56 | 0
Nikada više nećete čekati da vam muž otvori teglu: Ovaj trik rešava problem za 3 sekunde
privatna arhiva

Nikada više nećete čekati da vam muž otvori teglu: Ovaj trik rešava problem za 3 sekunde

13:43 | 0
Ispirati kinou ili ne? Evo šta preporučuju stručnjaci, na ovaj sastojak treba obratiti pažnju
Shutterstock | Shutterstock

Ispirati kinou ili ne? Evo šta preporučuju stručnjaci, na ovaj sastojak treba obratiti pažnju

12:35 | 0
Ma ni u ludilu nemoj ih stavljajte pored: Paprika ne može da ih smisli ove biljke pored nje, tu ih ne sadite
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Melinda Nagy

Ma ni u ludilu nemoj ih stavljajte pored: Paprika ne može da ih smisli ove biljke pored nje, tu ih ne sadite

12:04 | 0
Proverite ormare: U njima se često kriju vredne stvari, ne dozvolite im da propadnu
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Proverite ormare: U njima se često kriju vredne stvari, ne dozvolite im da propadnu

11:01 | 0
Ove sobne biljke se suše zbog vode iz česme! Evo čime da ih zalivate da cvetaju kao lude!
Shutterstock

Ove sobne biljke se suše zbog vode iz česme! Evo čime da ih zalivate da cvetaju kao lude!

09:25 | 0
Godinama sadim ove muškatle i nikad me nisu izdale: Cvetaju i na + 40 i pravu malu mediteransku terasu
Foto:Shutterstock

Godinama sadim ove muškatle i nikad me nisu izdale: Cvetaju i na + 40 i pravu malu mediteransku terasu

09:15 | 0

Najnovije

Najčitanije

7min

Klupko se odmotava: Još 1 osoba osuđena zbog umešanosti u smrt Metjua Perija

21min

Zaboravite feniranje skorz, a možete u češljanje slobodno: Frizura koja se održava sama, ne morate ništa da radite, uvek dobro izgleda

35min

Ne sadite ovaj cvet u krastavac: Može da uništi ceo rod za samo nekoliko dana

52min

Ne stavljajte ga u korpu ako primetite ovaj detalj: Ovako izgleda paradajz koji je pun hemije

1H

Smršala sam 38 kilograma za 6 meseci i to bez lekova: Ako sam mogla ja ovako lenja i troma, možete i vi!

20H

Ćerka digla ruku na sebe: Glumac je bio neutešan nakon tragičnog incidenta, samo ovo mu je pomoglo

18H

Blago vama: Sreća stiže pravo kod ova 3 horoskopska znaka u četvrtak, 14. maja, neće skidati osmeh sa lica

21H

Dnevni horoskop za četvrtak, 14. maj: Vage traže kompromis, Lavovi će biti motivisani, a ostali?

24H

Au, al' će se oni obogatiti poslednje nedelje maja: 3 horoskopska znaka upadaju u lovu, čeka ih finansijski preokret

24H

Komarci i krpelji beže od nje kao ludi: Bolja od lavande, a ne treba je ni zalivati

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0