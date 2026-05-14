Doktor Evan Levin, kardiolog sa više od 30 godina iskustva, otkrio je koja pića najviše ugrožavaju zdravlje srca. On je na svom TikTok kanalu, gde deli savete sa dozom humora, izdvojio tri napitka koja bi trebalo izbegavati kako bismo sačuvali zdravlje srca.

Gazirani sokovi

Gazirani napici predstavljaju ozbiljnu pretnju za srce. „Jedna limenka sadrži oko deset kašičica šećera ili istu količinu u obliku kukuruznog sirupa“, upozorava Levin. Takva količina šećera dovodi do povećanja telesne težine, nivoa triglicerida i šećera u krvi, kao i povećanog rizika od dijabetesa, sve što direktno šteti srcu.

„Zamislite da pijete petinu šolje čistog kukuruznog sirupa. Upravo to radite svAki put kada popijete gazirano piće.“

Energetski napici

Levin energetske napitke naziva „baterijskom kiselinom“ za srce. Sadrže 1,5 puta više kofeina od kafe, uz osam do čak 15 kašičica šećera ili kukuruznog sirupa. Ova kombinacija kofeina i šećera ozbiljno opterećuje srce. Naveo je i tragičan primer – smrt 28-ogodišnje žene, strastvene vežbačice, čija je majka upozorila javnost na opasnosti energetskih pića nakon što joj je ćerka preminula od srčanog udara.