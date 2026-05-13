Krastavc važi za biljke koje se relativno lako gaje, ali iskusni baštovani upozoravaju da ipak zahtevaju pažnju i pravilne uslove kako bi dali dobar rod. Promenljivo vreme, naročito duži periodi kiše i nižih temperatura, može da uspori njihov razvoj i poveća rizik od bolesti poput pepelnice, kao i pojave različitih štetočina.
Biljke u blizini
Pored vremenskih uslova, važnu ulogu ima i to koje biljke se sade u njihovoj blizini. Neke vrste mogu negativno da utiču na rast krastavaca, crpe im hranljive materije iz zemlje ili podstiču razvoj bolesti, zbog čega biljke slabije napreduju i daju manje plodova. Zato je pri planiranju bašte važno voditi računa o pravilnom rasporedu sadnje.
3 biljke koje krastavc ne može da "smisli"
- Aromatično bilje (žalfija i nana će usporiti rast krastavaca)
- Dinja (insekti koji vole dinju, obožavaju i krastavce)
- Krompir (ako ga sadite blizu karastavaca, uzeće im svu "snagu" i biće zakržljali i mali).
Biljke koje krastavac obožava i podstiče njegov rast
- Pasulj
- Cvekla
- Celer
- Mirođija
- Zelena salata
- Neven
- Potočarka
- Grašak
- Rotkvica
- Suncokret
Pravilan raspored biljaka u bašti može značajno da utiče na njihov rast i ukupan prinos. Kada se povrće sadi pored biljaka koje mu odgovaraju, one mogu međusobno da se podržavaju i stvore bolje uslove za razvoj. Takva kombinacija često doprinosi većoj produktivnosti, pomaže u prirodnoj zaštiti od štetočina i privlači veći broj oprašivača.
Baštovani posebno izdvajaju takozvane "sestrinske biljke", kukuruz, tikve ili tikvice i pasulj, jer se veruje da zajedno bolje napreduju. Osim toga, ovakav način sadnje omogućava i pametnije korišćenje prostora, što je posebno korisno u manjim baštama.
