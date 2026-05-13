Krastavc važi za biljke koje se relativno lako gaje, ali iskusni baštovani upozoravaju da ipak zahtevaju pažnju i pravilne uslove kako bi dali dobar rod. Promenljivo vreme, naročito duži periodi kiše i nižih temperatura, može da uspori njihov razvoj i poveća rizik od bolesti poput pepelnice, kao i pojave različitih štetočina.

Biljke u blizini

Pored vremenskih uslova, važnu ulogu ima i to koje biljke se sade u njihovoj blizini. Neke vrste mogu negativno da utiču na rast krastavaca, crpe im hranljive materije iz zemlje ili podstiču razvoj bolesti, zbog čega biljke slabije napreduju i daju manje plodova. Zato je pri planiranju bašte važno voditi računa o pravilnom rasporedu sadnje.

3 biljke koje krastavc ne može da "smisli"

Aromatično bilje (žalfija i nana će usporiti rast krastavaca)

Dinja (insekti koji vole dinju, obožavaju i krastavce)

Krompir (ako ga sadite blizu karastavaca, uzeće im svu "snagu" i biće zakržljali i mali).

Biljke koje krastavac obožava i podstiče njegov rast

Pasulj

Cvekla

Celer

Mirođija

Zelena salata

Neven

Potočarka

Grašak

Rotkvica