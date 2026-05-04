Naša čitateljka Mira otkrila na je prirodan recept za đubrivo koje učini da orhideja cveta tokom cele godine. Pravi se lako, od nekoliko sastojaka koje svi imaju u kuhinji.

Mnogima je orhideja omiljeni cvet, ali svi znamo da ume biti prilično zahtevna za negu. Ipak, jedna naša čitateljka otkrila je jednostavan i potpuno prirodan trik koji joj pomaže da orhideja stalno cveta, a tajna je u belom luku!

Beli luk i njegova ljuska sadrže hranljive materije koje podstiču rast orhideje, jačaju njen koren i ubrzavaju cvetanje. Osim toga, prirodno štite biljku od gljivičnih infekcija i bolesti, pa samim tim je otpornija i duže cveta.

Zašto je beli luk čudo za orhideje

Beli luk je poznat po visokom sadržaju sumpora, vitamina, antioksidanata i aminokiselina koje sadrži. Ovi sastojci podstiču stvaranje hlorofila u orhideji, jačaju imunitet vaše biljke i ubrzavaju njen rast. Ljuske od belog luka posebno su korisne jer sadrže sve ove materije u koncentrisanom obliku.

Kako napraviti prirodno đubrivo za orhideje

Potrebni sastojci:

200 g belog luka

1,5 l destilovane vode.

Sameljite beli luk, pa u loncu zagrejte destilovanu vodu na oko 40°C (treba da bude topla, ali ne vruća). Sipajte vodu u tegle i u svaku dodajte jednaku količinu belog luka. Dobro zatvorite i protresite tegle.

Kako se koristi đubrivo za orhideje

Ovaj rastvor možete primenjivati na dva načina kao prirodno đubrivo za orhideje:

Kao sprej : Sipajte tečnost u bocu sa raspršivačem i prskajte korenje i stabljike orhideje (nikako to ne radite po cvetovima).

: Sipajte tečnost u bocu sa raspršivačem i prskajte korenje i stabljike orhideje (nikako to ne radite po cvetovima). Kao kupku za biljku: Sipajte malo tečnosti u tacnu sa vodom i stavite saksiju da stoji oko dva sata, biljka će upiti koliko joj je potrebno hrane.

Redovnom primenom ovog prirodnog đubriva, vaša orhideja će postati otpornija, cvetaće duže i češće, a listovi će biti tamnozeleni i sjajni. Probajte recept za đubrivo naše čitateljke i uživajte u vašem predivnom cvetu.

