- maj – utorak. Broj dana je 6: u numerologiji simbol harmonije, odgovornosti i brige za bližnje. Ovo je idealno vreme da se poprave odnosi u okruženju i uvede više reda i sklada u svakodnevni život.
Ovan – Raido (prava)
Raido (runa)
Za Ovnove dan donosi jasne odluke i napredak. U poslu se razbija haos i dolazi struktura. Pogodno je vreme za putovanja, pregovore i važne razgovore.
Neočekivano: slučajan susret ili poziv može otvoriti vrata novom projektu.
Bik – Sovilo (prava)
Sowilo (runa)
Bikovi su u centru pažnje i uspeha. Vaš uticaj raste, a odluke koje donesete biće primećene. Idealno za završavanje poslova i dokazivanje na poslu.
Neočekivano: problem koji vas je dugo mučio rešava se gotovo sam od sebe.
Blizanci – Eivaz
Eihwaz (runa)
Dan testira strpljenje i prilagodljivost. Moguća su kašnjenja, ali ona vas štite od loših odluka.
Neočekivano: odlaganje informacija na kraju donosi korist.
Rak – Gebo
Gebo (runa)
Rakove očekuju dobri odnosi i ravnoteža u saradnji. Mogući su pokloni, finansijski dobitci ili jačanje veze.
Neočekivano: rival može postati saradnik.
Lav – Turisaz (obrnuta)
Thurisaz (runa)
Lavovima se savetuje oprez. Izbegavajte sukobe i dokazivanje po svaku cenu. Pobednik je onaj ko zna da se povuče.
Neočekivano: potencijalni konflikt se gasi bez posledica.
Devica – Fehu (prava)
Fehu (runa)
Finansijski dobitci i praktični uspeh. Dobro vreme za kupovine i planiranje budžeta.
Neočekivano: nova prilika za zaradu iz neočekivanog izvora.
Vaga – Laguz (prava)
Laguz (runa)
Intuicija je jača od logike. Slušajte unutrašnji osećaj.
Neočekivano: instinkt vas štiti od loše investicije.
Škorpija – Kano (prava)
Kenaz (runa)
Škorpije dobijaju nalet inspiracije i kreativne snage. U poslu dolazi priznanje, a u ljubavi strast i iskrenost.
Neočekivano: vaša ideja privlači pažnju uticajne osobe.
Strelac – Odal (prava)
Othala (runa)
Fokus na porodicu, dom i stabilnost. Dobro za pravne i imovinske odluke.
Neočekivano: vest od rodbine ili porodična informacija menja tok događaja.
Jarac – Berkana (prava)
Berkano (runa)
Sve što započnete ima potencijal rasta. Stabilan i plodan period.
Neočekivano: stari projekat ponovo dobija snagu.
Vodolija – Mannaz (prava)
Mannaz (runa)
Fokus na odnose i društvo. Učenje kroz druge ljude.
Neočekivano: slučajan susret daje važan odgovor.
Ribe – Ansuz (prava)
Ansuz (runa)
Važne vesti i informacije. Obratite pažnju na poruke i razgovore.
Neočekivano: informacija koja menja pogled na situaciju.
Komentari (0)