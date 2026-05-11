maj – utorak. Broj dana je 6: u numerologiji simbol harmonije, odgovornosti i brige za bližnje. Ovo je idealno vreme da se poprave odnosi u okruženju i uvede više reda i sklada u svakodnevni život.

Ovan – Raido (prava)

Za Ovnove dan donosi jasne odluke i napredak. U poslu se razbija haos i dolazi struktura. Pogodno je vreme za putovanja, pregovore i važne razgovore.

Neočekivano: slučajan susret ili poziv može otvoriti vrata novom projektu.

Bik – Sovilo (prava)

Bikovi su u centru pažnje i uspeha. Vaš uticaj raste, a odluke koje donesete biće primećene. Idealno za završavanje poslova i dokazivanje na poslu.

Neočekivano: problem koji vas je dugo mučio rešava se gotovo sam od sebe.

Blizanci – Eivaz

Dan testira strpljenje i prilagodljivost. Moguća su kašnjenja, ali ona vas štite od loših odluka.

Neočekivano: odlaganje informacija na kraju donosi korist.

Rak – Gebo

Rakove očekuju dobri odnosi i ravnoteža u saradnji. Mogući su pokloni, finansijski dobitci ili jačanje veze.

Neočekivano: rival može postati saradnik.

Lav – Turisaz (obrnuta)

Lavovima se savetuje oprez. Izbegavajte sukobe i dokazivanje po svaku cenu. Pobednik je onaj ko zna da se povuče.

Neočekivano: potencijalni konflikt se gasi bez posledica.

Devica – Fehu (prava)

Finansijski dobitci i praktični uspeh. Dobro vreme za kupovine i planiranje budžeta.

Neočekivano: nova prilika za zaradu iz neočekivanog izvora.

Vaga – Laguz (prava)

Intuicija je jača od logike. Slušajte unutrašnji osećaj.

Neočekivano: instinkt vas štiti od loše investicije.

Škorpija – Kano (prava)

Škorpije dobijaju nalet inspiracije i kreativne snage. U poslu dolazi priznanje, a u ljubavi strast i iskrenost.

Neočekivano: vaša ideja privlači pažnju uticajne osobe.

Strelac – Odal (prava)

Fokus na porodicu, dom i stabilnost. Dobro za pravne i imovinske odluke.

Neočekivano: vest od rodbine ili porodična informacija menja tok događaja.

Jarac – Berkana (prava)

Sve što započnete ima potencijal rasta. Stabilan i plodan period.

Neočekivano: stari projekat ponovo dobija snagu.

Vodolija – Mannaz (prava)

Fokus na odnose i društvo. Učenje kroz druge ljude.

Neočekivano: slučajan susret daje važan odgovor.

Ribe – Ansuz (prava)

Važne vesti i informacije. Obratite pažnju na poruke i razgovore.

Neočekivano: informacija koja menja pogled na situaciju.