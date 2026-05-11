Stršljen je vrsta insekata iz roda osa. Po veličini je znatno veći od njih. Pojedine vrste narastu i do 5.5 cm u veličini.

Žive u gnezdima gde jaja iz kojih se izlažu polaže matica. Spadaju u socijalne grupe insekata, ženke radilice vode računa o matici i poseduju žaoku.

Ukoliko se ne diraju i ne osete ugroženima neće da napadaju. Kada su napadnute, nanose veoma bolan ubod svojom žaokom.

Njihova žaoka je takva da se vraća u telo i ne ostaje na mestu ujeda, za razliku od ujeda ose ili pčele. Ovo stršljenu omogućava da preživi napad i izvrši više uboda u jednom napadu.

Posebno su opasni onda kada postoji opasnost po gnezdo, kada mogu da luče feromone koji privlače sve stršljenove iz gnezda u odbranu.

Koji su simptomi ujeda stršljena?

Otrov koji luče, i koji se ubacuje u organizam tokom uboda, može da dovede do pojave jakog bola i reakcije kože ali i celog organizma, pogotovo ako je više uboda.

Tegobe do kojih dolazi nakon uboda stršljena bismo podelili na fizičke i psihičke.

Fizička reakcija na ujed stršljena zavisi od mesta ujeda.

Ujedi po ekstremitetima su bezopasniji od ujeda u predelu glave i vrata. Posebno su opasni ujedi koji se jave u predelu usne duplje.

Stršljeni imaju običaj da izdube voćku kojom se hrane. Ukoliko se ne obrati pažnja, ne vidi se stršljen koji se hrani i zagrize se voćka može da dođe do po život opasnog ujeda u predelu usne duplje.

Ukoliko je uboda više za očekivati je da će tegobe i simptomi biti izraženiji. Ujed jednog stršljena je u glavnom bezopasan pogotovo ukoliko nemate ranije zabeležene alergijske reakcije.

Nakon ujeda može da se javi:

Crvenilo i otok na mestu uboda. Ova reakcija može da se širi po koži i da zahvati i desetak centimetara. Sama po sebi i dalje ne predstavlja alergijsku reakciju već samu reakciju kože na toksin koji je ubodom unesen.

Bol na mestu uboda je očekivana reakcija. Bol se kreće od blagog bola koji može da potraje i do nekoliko sati i izgubi se sam od sebe do jakog bola koji ponekad pacijenti opisuju „kao da ih je neko pesnicom udario na mestu ujeda“.

Pečenje na mestu ujeda može da bude posebno izraženo, najčešće se opisuje kao žarenje koje se, kako vreme prolazi pojačava,

Može da se javi malaksalost i vrtoglavica, što je često posledica straha od samog događaja,

Ukoliko dodje do prave alergijske reakcije, dolazi do pojave crvenila i koprivnjače koja se širi po celom telu, osećaja gušenja, otoka grla vrata i na kraju gubitka svesti. Srećom ove reakcije su retke.

Zašto postoje i psihičke reakcije na ujed stršljena?

U narodu postoji uvreženi ali i opravdani strah od ovih insekata.

Dešava se ponekad da pacijenti gube svest usred straha i panike nakon ujeda. To se dešava iako sam ujed nije opasan, nema veće reakcije po koži niti alergijske reakcije.

Iz tog razloga treba pacijentu kojeg je ujeo stršljen pristupiti polako bez panike. Najbolje je odmah staviti ga da legne, proveriti mesto uboda i pritisak te krenuti sa terapijom ali i opservacijam. Opservacija može da potraje i po nekoliko sati i u interesu je pacijenata iako nema izražene reakcije.

Šta bi trebalo da uradite ako vas je ujeo stršljen?

Kao što smo već naglasili probajte da ne paničete.

Ujed stršljena, iako bolan, je najčešće bezopasan.

Pokušajte da se bez panike, trčanja, agresivnog mahanja ruku i ubijanja stršljena udaljite od njega odnosno njih.

Ne treba vam da uplašeni stršljen pozove svoje prijatelje.

Kada ste se našli na sigurnoj udaljenosti:

Mesto ujeda dobro isperite hladnom vodom i sapunom,

Kvasite mesto hladnom vodom ili stavite led u krpu i hladite mesto ujeda kako biste smanjili otok i upalu,

Popijte neki od lekova iz roda antihistaminika kako biste smanjili verovatnoću za razvoj alergijske reakcije,

Nakon što ste ohladili mesto ujeda, možete ga namazati nekom od krema koje sadrže kortikosteroid ili antistaminike,

Bol može da potraje i nekoliko sati, pa ukoliko je izražen i ukoliko nemate alergiju možete popiti neki od lekova za bolove iz roda paracetamola ili ibuprofena.

Ukoliko se ipak loše osećate, krenulo je da se širi crvenilo, otok, bol, javite se u najbližu hitnu pomoć ili neka vas neko od vaših od ukućana odbaci u najbližu hitnu pomoć radi dalje nege.

Kako da sprečite ujed stršljena?

Stršljen vas neće ujesti ukoliko se ne oseti ugroženim. Najbolje je da njih i njihovo gnezdo zaobilazite u širokom luku.

Ukoliko vam je sleteo na ruku ili ušao u kuću, bez panike lagano ga sklonite i izbacite. Imajte na umu da su to samo insekti koji su pošli negde svojim poslom ili su privučeni voćem koje se našlo na vašoj terasi.

Nisu ciljano došli kod vas da vas ujedu ma koliko njihov zvuk letenja bio strašan.