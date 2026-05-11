Biljke kao i drveće važe za "pluća" naše zemlje, jer imaju moć da proizvode kiseonik u procesu fotosinteze.

Ne samo da su dobre za popravljanje kvaliteta vazduha, već i eliminišu toksine, hemijska isparenja, mikrobe iz vazduha, spore buđi, a uz to i dovode vlažnost vazduha na odgovarajući nivo.

Biljke se obično drže u dnevnoj sobi i predsoblju, a evo razloga da neku unesete i u svoju spavaću sobu! Dok spavate, mozak se odmara i potreban mu je kvalitetan vazduh, a sledeće tri biljke su najbolje kada je reč o cveću za ovu prostoriju:

1. Zeleni ljiljan

Ako je verovati istraživanjima koja je sprovela NASA, zeleni ljiljan može da očisti vazduh od formaldehida, opasnog hemijskog jedinjenja koje može da izazove rak, i to za čak 90 odsto! Ovaj lepi cvet takođe upija i mirise i isparenja, ali i popboljšava kvalitet sna, budući da reguliše nivo kiseonika u prostoriji, piše HelthiDefinišn.com.

2. Svekrvin jezik

Ova biljka ima neverovatnu moć da pretvori ugljen dioksid u kiseonik tokom noći! Kao i zeleni ljiljan, svekrvin jezik takođe upija štetni formaldehid, koji se nalazi u bojama za zidove, sredstvima za održavanje nameštaja, raznim filterima od uređaja...

3. Sveta smokva

Još se naziva i Bo-drvo, a u stanju je da apsorbuje sav ugljen dioksid iz doma tokom noći, i učestvuje u fotosintezi.