Pečenje pileta u rerni često deluje jednostavno, ali upravo pogrešna procena vremena i temperature najčešće dovodi do suvog mesa ili mekane kožice bez hrskavosti. Tajna dobrog rezultata nije u samoj rerni, već u preciznom odnosu težine mesa, temperature i trajanja pečenja.

Pre pripreme preporučuje se da pile bude potpuno odmrznuto i rashlađeno, nikako smrznuto, jer se u tom slučaju spoljašnjost može prepeći dok unutrašnjost ostane nedovoljno termički obrađena. Nakon pranja, potrebno je dobro ga osušiti kako bi kožica tokom pečenja mogla lepo da porumeni.

Pile težine oko jednog kilograma peče se približno 70 minuta na 200 stepeni, a završnih deset minuta idealno je uključiti gril kako bi kožica dobila zlatnu boju i hrskavu teksturu. Ukoliko rerna nema tu opciju, tokom pečenja može se povremeno prelivati tečnošću kako bi korica bila ukusnija i bogatija.

Za veće komade ili celo pile veće težine, vreme pečenja produžava se za oko 15 minuta, uz povremenu proveru gotovosti. Dodatni trik je pečenje pod folijom na nešto nižoj temperaturi, a zatim skidanje folije pred kraj kako bi se dobila hrskava završnica.

Kada su u pitanju pileći bataci, oni se peku znatno kraće i to oko pola sata na 200 stepeni, uz okretanje na polovini pečenja.

Jedan od najvažnijih koraka dolazi nakon vađenja iz rerne. Meso bi trebalo da odstoji desetak minuta pre sečenja, kako bi se sokovi ravnomerno rasporedili i pile ostalo mekano i sočno.