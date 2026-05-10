Održavanje drvenih podova može biti izazovno. Kupovna sredstva za čišćenje često obećavaju sjaj i zaštitu, ali mogu ostaviti mat površinu ili klizav sloj. Stručnjaci za čišćenje iz firme „Beaver Maids“ preporučuju kombinaciju maslinovog ulja i limuna jer je prirodno, efikasno i jeftino rešenje koje čisti, neguje i revitalizuje drvene podove, ostavljajući ih sjajnim i bez tragova.

Maslinovo ulje odlično hidrira drvo, obnavlja prirodna ulja i sprečava isušivanje i pucanje. Za razliku od sintetičkih polir sredstava, ne stvara voskasti sloj.

Sok od limuna je prirodni dezinfektant i osveživač sa citrusnim mirisom, uklanja prljavštinu i masnoću, i dodatno pojačava sjaj.

Kako napraviti domaće sredstvo za drvene podove

Potrebno vam je:

½ šolje maslinovog ulja (ekstra devičansko je najbolje)

¼ šolje sveže isceđenog soka od limuna

2 šolje tople vode

Sprej boca ili lavor

Krpa sa mikrovlaknima ili mekani džoger

Priprema:

1. Pomešajte maslinovo ulje, limun i toplu vodu u sprej boci ili lavoru.

2. Pre nego što tretirate ceo pod, testirajte na skrivenoj površini da se uverite da neće oštetiti završni sloj.

3. Nanesite na male delove poda po sekcijama, izbegavajte preterano natapanje jer previše vlage može deformisati drvo.

4. Koristite krpu sa mikrovlaknima ili džoger sa krpom da obrišete podove.

5. Po potrebi ponovite brisanje za prometne delove, primenjujte jednom mesečno za dugotrajnu zaštitu, savetuju stručnjaci za „Mirror".

Ovaj jednostavan kućni trik čini podove besprekorno čistim, a takvi ostanu dugo.

Video: