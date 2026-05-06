Grafički dizajner i ljubitelj biljaka, Brad (29), iz Australije podelio je video u kom 'zaliva' biljku u saksiji tako što vodu sipa u donju posudu, a ne direktno na biljku.

Ova jednostavna metoda naziva se 'začovanje sa dna' i smatra se za ravnomerno zalivanje, a i čini koren jačim jer raste prema vodi.

Biljke u ovom slučaju apsorbiraju tačnu količinu vode koja im je potrebna pa se pritom ne natapa tlo, a mnogi tvrde da ova metoda pomaže i u sprečavanju komarca u prekomernom zalivanju.

- Zalivanje s dna. Jeste li ikada čuli za to? To je kada uzmete biljke, potopite ih u vodu i tako ih 'zalijete' - rekao je Brad u videu.

- Prilično je jednostavno, samo uzmite činiju s vodom i stavite biljku u nju. No pripazite da činija nije puna vode. Dakle, postoji nekoliko različitih razloga zašto biste to trebali da uradite. Naime, neke biljke zapravo ne vole vodu na lišću, a kod zalivanja biljaka s dna biljke uzimaju samo ono što im je potrebno te se sva voda upija i ulazi u male kutke i korenje - objasnio je.

Predložio je da ostavite biljku u posudi s vodom oko 10 minuta.

- Da ste dobro zalili biljku znaćete po tome što će zemlja nakon nekog vremena postati vlažna, pa ponekad ovo zalivanje može potrajati i malo duže, ali počnite s 10 minuta. Ako predugo držite biljku u vodi, korenje će da istruli, pa je držite u vodi dok ne osetite vlažnost na vrhu zemlje - rekao je.