Jedan od cvetova koji se najčešće gaji na terasama, jer prelepo izgleda, a veruje se donosi sreću i ljubav ukućanima jeste begonija.

Begonija je prelepo cveće koje se može gajiti na terasi, u dvorištu, ali i u kući. Postoji preko 1700 vrsta, a poznata je po predivnim jarkim bojama.

Kako se gaji begonija?

Begonija ne voli previše toplote i sunčeve svetlosti. Odlično će uspevati na terasi u žardinjerama, koje su šire, a pliće. Redovno zalivanje i prihranjivanje cveća je neophodno. Zemljište treba da bude uvek vlažno, ali ne preterivati, da cveće ne istruli. Savetuje se zalivanje u samoj osnovi biljke, kako bi lišće ostalo suvo i time zaštićeno od buđi i truljenja. Voda treba da bude ustajala na sobnoj temperaturi.

Donosi sreću porodici

Naš narod veruje da begonije treba da se poklone dragoj osobi, jer privlače sreću u dom, lepa dešavanja u ljubavi i dobro zdravlje. Crvena begonija simbolizuje ljubav i strast, ružičasta nežnost, žuta simbolizuje radost, sreća, prijateljstvo, nadu, a bela nevinost i čistotu duše.

Video: