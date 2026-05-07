Ovan

Finansije se stabilizuju nakon 15. maja. Moguć je manji, ali neočekivan prihod kroz dodatni posao ili bonus. Pazi na impulsivnu potrošnju krajem meseca.

Bik

Period je povoljan za zaradu i nove poslovne prilike. Moguće je i poboljšanje kroz dugoročni projekat. Ipak, izbegavaj veća ulaganja oko 25. maja.

Blizanci

Novac dolazi kroz komunikaciju, pregovore ili honorarne poslove. Druga polovina meseca donosi šansu za novi izvor prihoda, ali i veće troškove.

Rak

Finansijski mirniji period, ali bez velikih pomaka. Dobro vreme za štednju i planiranje. Neočekivani trošak moguć oko 28. maja.

Lav

Novac dolazi kroz posao i lični trud. Moguće su nove ponude ili projekti. Pazite na preterano trošenje na uživanje i luksuz.

Devica

Stabilan period, uz mogućnost dodatne zarade kroz analitičke ili organizacione poslove. Dobar trenutak za vraćanje dugova ili sređivanje budžeta.

Vaga

Finansije se poboljšavaju kroz saradnju ili partnerstva. Mogući su i manji pokloni ili dodatni prihodi. Ipak, balansiraj troškove.

Škorpija

Intenzivan finansijski period, mogući su i dobici i neočekivani troškovi. Dobra prilika dolazi oko kraja meseca, ali traži oprez.

Strelac

Novac dolazi kroz nove ideje, putovanja ili saradnje. Period je promenljiv, pa izbegavaj rizična ulaganja.

Jarac

Stabilan i povoljan finansijski period. Moguće unapređenje ili veći prihod kroz posao. Dobar trenutak za dugoročne planove.

Vodolija

Neočekivani troškovi mogu poremetiti budžet, ali dolazi i nova prilika za zaradu. Fokus na fleksibilnosti donosi najbolji rezultat.

Ribe

Finansije se postepeno popravljaju. Mogući su prihodi kroz kreativni rad ili pomoć drugih. Pazi na idealizovanje troškova.