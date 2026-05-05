Krompir je jedna od omiljenih namirnica na našem podneblju, a inženjer biotehnologije Marija Rakić Ljubomirović otkrila je na šta treba pripaziti prilikom njegove konzumacije i kada ga ne treba jesti jer je opasan za zdravlje.

"Ako krompir stoji na sobnoj temperaturi, postane tamniji, zelenkasto-plave boje. Nemojte ga jesti ni slučajno , jer postoji mogućnost razvoja bakterije Clostridium botulinum. Jedino kako krompir treba skladištiti je tako što se na njega stavi poklopac, pa u frižider", rekla je Marija u emisiji „RTS ordinacija“.

Ukoliko se pojede krompir u kome se razvila bakterija Clostridium botulinum može doći do trovanja čiji su simptomi glavobolja, vrtoglavica, brzo umaranje, slabost, povišena temperatura, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, proliv. Ukoliko ih imate, odmah se javite vašem lekaru.

Mnogima krompir ostane, pa ga kasnije podgrevaju. Evo koji je najzdraviji način:

U rerni

Zagrevanje kuvanog krompira u rerni pomaže da se krompir ne osuši. Zagrejte rernu na 175°C i izvadite krompir iz frižidera da postigne sobnu temperaturu. Stavite ga u pleh i pecite 15 do 20 minuta ili dok se potpuno ne zagrije.

U mikrotalasnoj

Ovo je najbrži način, ali ako niste pažljivi, krompir se može osušiti. Kako biste to sprečili, presecite ga na pola i stavite u mikrotalasnu. Svaku polovinu pokrijte vlažnim papirnatim ubrusom i podgrevajte 2-3 minuta.

U tiganju

Sipajte malo maslinovog ulja u tiganj na srednje niskoj temperaturi. Krompir presecite na pola i pokrijte poklopcem pa držite na ringli tri do četiri minuta. Promešajte da se podgreju sa svih strana, sve dok kožica krompira ne postane hrskava.