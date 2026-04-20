Uspeh pite zavisi od pravog fila i dobre razmere sastojaka. Za standardno pakovanje od 500 grama debelih kora, osnovno pravilo je jednostavno: ide 500 grama punomasnog sitnog sira i 4 velika jajeta. To je takozvano pravilo 1:1, koliko kora, toliko sira.

Ipak, samo sir i jaja nisu dovoljni za savršenu teksturu. Da pita ne bi bila ni suva ni gnjecava, potrebno je dodati i masnoću i tečnost. Idealna dopuna osnovnoj meri je jedna šoljica ulja i jedna šoljica kisele (gazirane) vode. Ova kombinacija omogućava da kore upiju dovoljno vlage i ostanu sočne iznutra, a hrskave spolja.

Važno je i kako se sastojci koriste. Jaja treba umutiti penasto pre nego što se doda sir. Kiselu vodu je najbolje sipati na kraju, kako bi mehurići učinili fil vazdušastim. Ulje se ne meša direktno sa sirom, već se pravi preliv od ulja i vode kojim se prskaju kore pre stavljanja fila. Po želji, deo ulja može se zameniti svinjskom mašću za puniji, tradicionalni ukus.

Greške najčešće nastaju kada se doda previše mleka ili jogurta u sir, jer višak tečnosti stvara paru i omekša donju koru. Takođe, ako su sastojci prehladni ili se pretera sa praškom za pecivo, pita može ispasti žilava. U suštini, ako je razmera dobra, prašak za pecivo nije ni potreban.

Ako je sir mlad i pun surutke, treba smanjiti količinu kisele vode. Ako je suv, može se dodati malo jogurta. Takođe, rerna mora biti dobro zagrejana, a pita prvih deset minuta treba da se peče na donjoj rešetki kako bi se izbegla gnjecava donja kora.

Zaključak je da dobra pita zavisi od balansa, pravilna mera sira i jaja, dovoljno masnoće i pažljivo dozirana tečnost garantuju savršenu teksturu i ukus.



