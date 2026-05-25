Votka se poslednjih godina sve češće koristi kao praktično i jeftino sredstvo za čišćenje domaćinstva, a mnogi tvrde da može uspešno da zameni više klasičnih preparata. Zahvaljujući etanolu koji sadrži, votka efikasno rastvara masnoću, uklanja bakterije i brzo isparava bez ostavljanja tragova ili neprijatnih mirisa.

Za čišćenje se preporučuje obična, jeftinija votka sa oko 40 odsto alkohola, koja se najčešće meša sa vodom u odnosu jedan prema jedan i sipa u prskalicu. Takva mešavina može da posluži kao univerzalno sredstvo za različite površine u domu.

Posebno se ističe njena efikasnost pri pranju prozora, ogledala i staklenih površina, jer alkohol brzo isparava i sprečava pojavu tragova i mrlja. Isti trik može pomoći i kod čišćenja pločica, vrata tuš kabine ili stakla na rerni.

Votka se pokazala korisnom i za uklanjanje masnoće sa rerne i kuhinjske nape. Dovoljno je naprskati površinu, ostaviti nekoliko minuta i potom prebrisati krpom. Filteri od nape mogu se potopiti u toplu vodu sa dodatkom votke i sode bikarbone kako bi se lakše uklonile tvrdokorne naslage.

Jedan od popularnijih trikova odnosi se na čišćenje fuga između pločica. Votka se nanosi direktno na fuge i ostavlja da deluje preko noći, nakon čega se površina iščetka i ispere. Mnogi tvrde da na taj način lakše nestaju buđ i tamne naslage.

Koristi se i za neutralisanje neprijatnih mirisa sa drvenih dasaka za sečenje, čišćenje frižidera, sudopera i površina od inoksa. Prednost u odnosu na sirće je što nakon isparavanja ne ostavlja jak miris u prostoru.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da votku ne treba koristiti na lakiranom drvetu, mermeru, koži i osetljivim ekranima jer alkohol može oštetiti površinu. Takođe se naglašava da se nikada ne sme mešati sa varikinom zbog mogućih štetnih isparenja.

Mnogi smatraju da je votka ekonomično rešenje jer jedna flaša može zameniti više različitih sredstava za čišćenje u domaćinstvu.