Nema toga ko ne voli dobar roštilj, ali malo ko voli i zna kako da očisti svoj roštilj nakon upotrebe. To se često ostavlja za sledeće korišćenje, što je velika greška. Postoje jednostavni načini da se rđa ukloni sa roštilja pre upotrebe i da se ceo posao znatno olakša.

Rđa na rešetkama najčešće nastaje kada se na metalu skupi kondenzacija, obično tokom noći kada su temperature niže. Dobro zatvoren poklopac može smanjiti pojavu rđe, ali ako se roštilj ne održava redovno, rešetke će vremenom ipak zarđati.

Čišćenje rđe sa roštilja bez upotrebe hemikalija moguće je uz pomoć prirodnih sredstava koja već imate u kući. Pošto se roštilj koristi na otvorenom, vremenom dolazi do pojave rđe koju je potrebno ukloniti kako bi se uređaj normalno koristio.

Za uklanjanje rđe sa roštilja bez kupovnih hemikalija može se koristiti soda bikarbona. Sve što je potrebno za ovaj postupak jeste upravo soda bikarbona iz domaćinstva.

Pospite sodu bikarbonu po roštilju, zagrejte ga i ostavite da soda nabubri. Kada nabubri, uzmite polusuvu krpu i uklonite rđu. Videćete da će roštilj brzo ponovo biti čist i sjajan, a ovaj postupak možete redovno ponavljati jer soda bikarbona nije štetna.

Konzumiranje malih količina gvožđe oksida ne izaziva zdravstvene probleme, pa je u tom smislu bezbedno pripremati hranu na roštilju koji ima rđu ako nemate drugu opciju.

Ipak, nije preporučljivo često spremati hranu na zarđalim rešetkama, jer dugoročno to nije dobro i može biti štetno ako se rđa unosi u većim količinama.

Rđu je najbolje sprečiti na vreme. Biljno ulje može pomoći u zaštiti roštilja. Nakon pranja deterdžentom i ispiranja, roštilj treba dobro osušiti i premazati biljnim uljem. Redovno održavanje rešetki olakšava čišćenje i obezbeđuje bolji i sigurniji roštilj.

