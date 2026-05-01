Dijagnoza nealkoholne masne bolesti jetre može biti pravi šok. Budući da se radi o takozvanoj tihoj bolesti, verovatno niste imali nikakve simptome koji bi na nju upućivali pa je razumljivo da se pitate šta dalje i da li je ovo stanje reverzibilno.

Nealkoholna masna bolest jetre, povezana s metaboličkom disfunkcijom ili MASLD, često je stanje kod kojeg se višak masnoće nakuplja u jetri. Naučnici nisu sasvim sigurni zašto neki ljudi razviju masnu jetru, ali rizik je veći kod osoba s prekomernom težinom ili gojaznošću, dijabetesom tipa 2 i metaboličkim sindromom.

Stanje se obično dijagnostikuje putem krvne slike. "Ono što nas najviše zabrinjava jeste to što se mnogi ljudi osećaju sasvim dobro dok se oštećenje jetre već događa", kaže dr. Entoni Martinez, hepatolog i vanredni profesor medicine na Univerzitetu u Bafalu. No, dostupne su mogućnosti lečenja, uključujući promene životnog stila kojima možete preokrenuti stvari.

Da li je masna jetra reverzibilna?

Da, masna jetra je reverzibilna. "Masna jetra može se povući, posebno ako bolest nije uznapredovala do faze značajne ciroze", kaže dr. Hatef Masumi, direktor kliničke hepatologije, transplantacijski hepatolog i gastroenterolog u centru Montefiore Einstein.

Dr. Martinez ističe da je masna jetra jedna od retkih hroničnih bolesti koje se potencijalno mogu preokrenuti. "Jetra ima izvanrednu sposobnost zaceljivanja ako se ukloni temeljni uzrok stresa, a to su uglavnom prekomerna težina, loša ishrana i insulinska rezistencija", pojašnjava Martinez za Parade.

Ipak, kada se razvije značajno ožiljkasto tkivo, što se događa ako se stanje ne kontroliše i ne leči, bolest postaje teže preokrenuti, napominje dr. Martinez. "Čak i tada, napredovanje se i dalje može usporiti, zaustaviti, a potencijalno i preokrenuti", objašnjava.

Zašto je masna jetra zabrinjavajuća?

Postoji nekoliko razloga za zabrinutost. "Masna jetra je često tiha - ali nije bezazlena", kaže dr. Martinez. Bolest može napredovati do stvaranja ožiljaka na jetri, raka jetre, pa čak i otkazivanja jetre, upozorava dr. Masumi. "Čak i bez napredovanja u samoj jetri, masna jetra može povećati rizik od drugih zdravstvenih problema u drugim organima", dodaje.

S time se slaže i dr. Martinez, navodeći: "Usko je povezana s dijabetesom, bolestima srca i gojaznošću." Masna jetra danas je i jedan od vodećih uzroka za transplantaciju jetre u SAD-u, ističe dr. Martinez. I, što je važno ponoviti, mnogi ljudi ni ne shvataju da je imaju.

Kako izlečiti masnu jetru

Postoji nekoliko koraka koje možete preduzeti kako biste izlečili masnu jetru. "Najučinkovitiji tretman koji imamo je gubitak telesne težine - gubitak od samo 7 do 10 odsto telesne težine može značajno smanjiti masnoću u jetri pa čak i preokrenuti upalu", kaže dr. Martinez.

Ishrana je takođe ključna. "Mediteranska ishrana - bogata povrćem, nemasnim proteinima, maslinovim uljem i celovitim žitaricama - jedan je od najbolje proučenih pristupa za zdravlje jetre", objašnjava dr. Martinez. Zašto? "Mediteranski način ishrane obično je bogat vlaknima, siromašan zasićenim mastima i bogat antioksidansima", kaže Džesika Kording, registrovana dijetetičarka. Sve to podupire zdravlje jetre, dodaje ona.

Ipak, dr. Martinez ne preporučuje da ishranu pokušate promeniti preko noći. "Male, dosledne promene uvek su bolje od ekstremnih dijeta", kaže on.

Što se tiče životnog stila, važno je započeti ili nastaviti s redovnim vežbanjem. "Fizička aktivnost je jednako važna kao i ishrana - 150 minuta umerene aktivnosti nedeljno može smanjiti masnoću u jetri čak i bez značajnog gubitka težine", kaže dr. Martinez za Parade.

Lekar vam može preporučiti i lekove kako bi se uklonila masnoća iz jetre i preokrenulo stvaranje ožiljaka, dodaje dr. Martinez. Na kraju, važna je bliska saradnja s lekarom kako bi se stanje izlečilo.

Video: