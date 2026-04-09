Postoji malo stvari u životu koje traju toliko dugo kao tiganj od livenog gvožđa. Ako se pravilno održava, možete ga preneti kroz generacije. Iako zapušten ili loše očišćen tiganj može izgledati spreman za kantu za smeće, sve što vam treba je malo vremena i strpljenja da ga vratite u stanje kao novo.

Srećom, stručnjaci iz kompanije ,,Lodge" su podelili najbolje savete za obnavljanje tiganja za Real Simple.

Zašto se liveno gvožđe rđa i propada

Vlaga koja ostane na tiganju je glavni razlog zbog kojeg vaš liveni tiganj izgleda loše — i neugledni tiganj je obično prepun rđe. USDA preporučuje da se rđa ukloni pre nego što počnete da kuvate u livenom tiganju ili posudi.

Ljudi su ranije krivili loše tehnike čišćenja (na primer, upotrebu sapuna) za uništen tiganj od livenog gvožđa, ali ispostavilo se da vaš ,,začin" može izdržati malo sapuna i vode — problem je zapravo u nedostatku sušenja. (Da biste bili sigurni da je tiganj potpuno suv, možete ga zagrejati na šporetu nekoliko minuta nakon brisanja peškirom — samo se setite da ga isključite posle 2 do 3 minuta.)

Jedine stvari koje bi mogle učiniti da tiganj od livenog gvožđa bude nepopravljiv su pukotine ili duboka udubljenja na površini za kuvanje. Iako biste možda mogli da angažujete limara da popravi tiganj sa pukotinom, popravka se isplati samo ako tiganj ima sentimentalnu vrednost.

Kako obnoviti liveno gvožđe

Ako imate tiganj od livenog gvožđa koji je u lošem stanju, trik je da uklonite svu prljavštinu, masnoću i rđu, a zatim sledite korake koje obično koristite za „začinjavanje" vašeg livenog gvožđa, prema savetima kompanije ,,Lodge".

Uklonite rđu i prašinu

Ovde treba uložiti trud. Uzmite čeličnu vunu ili drugi grublji sunđer i temeljno uklonite sve ostatke i stari začin sa tiganja. U drugim situacijama ne biste koristili grube četke na livenom gvožđu, ali u ovom slučaju je važno potpuno ukloniti rđu ili oštećen „seasoning“. Očistite sapunom i isperite

Uklonite svu prljavštinu sapunom i dobro isperite tiganj. Uverite se da površina izgleda čisto i bez rđe. Temeljno osušite tiganj

Da bi „začin“ bio uspešan, potrebno je temeljno osušiti tiganj pre nanošenja ulja. Koristite peškir, a možete ga i kratko zagrejati da uklonite poslednje tragove vlage. Nanesite tanki sloj biljnog ulja

Koristite čistu krpu ili papirni ubrus da nanesete vrlo tanak sloj ulja (najviše kašiku) po unutrašnjosti i spoljašnjosti tiganja. Ulje treba da bude dovoljno tanko da se nigde ne sliva ili skuplja u tiganju.

Zagrejte tiganj da biste „začinili“ liveno gvožđe

Želite da „ispečete“ svoj novi, nelepljivi sloj. Zagrejte rernu na 230–260°C i stavite tiganj u rernu, dnom nadole. Ispod stavite pleh obložen folijom da uhvati eventualne kapljice ulja. Pecite tiganj oko sat vremena, zatim ga ostavite da se ohladi i proverite „začin“.

Ako primetite mesta koja nemaju onaj klasični sjajni crni izgled livenog gvožđa, možete ponoviti nanošenje ulja i pečenje.

Pravilno održavajte tiganj

Kada vaš tiganj bude u odličnom stanju, brinite o njemu kako bi dugo trajao. Pazite da nije izložen vlazi duže vreme (nagoveštaj: nemojte ga potapati u vodu). Ponovo ga začinite ako počne da gubi sjaj ili postane siv, ili ako hrana počne da se lepi za površinu.

