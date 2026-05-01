Niko ne želi miša u kući, ali ako su se ovi mali glodari već uvukli u zidove vašeg doma, postoji dodatni problem koji treba uzeti u obzir: oštećenje električnih instalacija.

Miševi se skrivaju i prave gnezda u prostorima unutar zidova, gde se nalaze električne žice, što ih čini lakom metom za radoznale miševe koji ih istražuju kao potencijalni izvor hrane ili materijala za gnezdo. Srećom, postoje neletalne metode za sprečavanje miševa da grickaju žice.

Stručnjaci za štetočine u nastavku dele svoje savete kako da miševe držite dalje od električnih instalacija u vašem domu.

Zaptivanje svih ulaznih tačaka

Jedan od najboljih načina da sprečite miševe da grickaju žice jeste da uopšte ne uđu u zidove. Kajl Tarner, osnivač, predsednik i izvršni direktor kompanije ,,Pro Active Pest Control", preporučuje da se sve ulazne tačke zatvore tako što se čelična vuna čvrsto ugura u otvore, a zatim prekrije kitom. „Miševi ne mogu da progrizu čeličnu vunu i neće ni pokušavati“, kaže on za sajt Martha Stewart.

Fokusirajte se na mesta gde cevi, kablovi ili žice ulaze u zid, na praznine ispod vrata i pukotine u temeljima. „Čak i rupa veličine novčića je dovoljna da miš prođe“, kaže Tarner. Takođe, koristite metalnu mrežicu ili žičanu mrežu iza većih otvora, kao što su ventilacije za sušilice, otvori u podrumu i tavanu. „Pocinkovana mrežica od oko 6 mm, pričvršćena klamericom ili šrafovima, blokira ulaz bez ometanja protoka vazduha“, kaže on. „Za razliku od plastike ili pene, miševi je ne mogu progristi.“

Korišćenje ulja mente

Nanošenje ulja mente na vatu i postavljanje blizu poznatih ulaza i duž lajsni može delovati kao sredstvo odvraćanja. (Ipak, imajte na umu da eterična ulja mogu biti toksična za kućne ljubimce.) „Miševi imaju izuzetno osetljivo čulo mirisa i to im je previše neprijatno“, kaže Tarner. Ulje mente sadrži koncentrisane oblike mentola i mentona koji iritiraju nosne prolaze miševa. Međutim, kako miris vremenom bledi, smanjuje se i njegova efikasnost, pa je potrebno menjati vatu svakih nekoliko dana kako bi se održao jak miris.

Smanjivanje vegetacije uz kuću

Još jedan način da sprečite miševe da dođu do zidova jeste uklanjanje skrovišta u blizini kuće. „Zarastalo žbunje i grane drveća služe kao mostovi koji omogućavaju miševima da dođu do kuće“, kaže Džejms Hajdačer, potpredsednik kompanije ,,Anchor Pest Control". „To često dovodi do rupa na spoljašnjosti kuće.“ Na taj način miševi ulaze u zidove spolja.

Orežite žbunje i grmlje najmanje 30 cm od kuće i skratite grane drveća dalje od krova. Uklonite lišće i drugi otpad oko kuće, jer ta mesta pružaju zaklon. „Miševi ne vole da budu izloženi“, kaže Hajdačer. „Što im više zaklona date, to će im biti lakše da se približe vašem domu.“

Uklanjanje izvora hrane

Miševi su stalno u potrazi za hranom. „Uklanjanje izvora hrane oduzima im razlog da ostanu nakon što uđu u vašu kuću“, kaže Tarner. Hajdačer se slaže i preporučuje vlasnicima kuća da drže hranu dobro zatvorenu (uključujući hranu za kućne ljubimce), da čiste mrvice i prosutu hranu, kao i da obezbede da je smeće sa ostacima hrane pravilno zatvoreno i odloženo.

Ovo se odnosi i na hranu u vašem domu i u prostorijama za skladištenje, poput podruma. „Ako vaš dom nije izvor hrane, miševima se ne isplati trud da ostanu“, kaže on.

