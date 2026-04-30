Praktičnost produžnih kablova je neosporna. Da li kabl na novoj noćnoj lampi ne može baš da dosegne utičnicu u spavaćoj sobi? Naravno, posegnete za produžnim kablom. Isto važi i kada treba da upalite novogodišnju jelku ili izvadite podni ventilator tokom leta. Samo imajte na umu da produžni kablovi imaju svoja ograničenja i, ako se ne koriste pažljivo, mogu predstavljati niz opasnosti za vaš dom.

Stručnjak za zaštitu od požara, građevinski dizajner i advokat za telesne povrede su podelili najvažnije informacije. Nastavite da čitate kako biste saznali koliko ozbiljno treba shvatiti produžne kablove i koje su najbolje prakse za njihovu bezbednu upotrebu.

Opasnosti nepravilne upotrebe produžnih kablova

Pošto su produžni kablovi tako čest predmet u domaćinstvu, ljudi ih često koriste bez mnogo razmišljanja. Međutim, prema advokatu za telesne povrede Danijelu Satarehu, „hiljade požara u domaćinstvima svake godine izbiju zbog nepravilne upotrebe produžnih kablova, što dovodi do desetina smrtnih slučajeva i stotina povreda.”

„Podjednako zabrinjavaju i strujni udari”, dodaje advokat za telesne povrede Džošua Branč, napominjući da vlasnici kuća često preopterećuju utičnice ili postavljaju produžne kablove na opasna mesta, zbog čega dolazi do pregrevanja i paljenja stvari u njihovoj blizini.

Velika (i skupa) materijalna šteta i povrede često su posledica jednostavno pogrešne upotrebe produžnih kablova. Ipak, ako se pažljivo nadgledaju i koriste uz oprez, oni mogu služiti svojoj svrsi bez problema.

Osnovna pravila za bezbednu upotrebu produžnih kablova

Produžne kablove možete koristiti bezbedno ako pratite određena pravila.

Evo najboljih preporuka stručnjaka:

Pre upotrebe

Pregledajte i zamenite kablove. Produžni kablovi se vremenom troše. „Na početku sezone i tokom korišćenja proverite da li postoje pukotine ili ogoljene žice”, savetuje Branč. „Oštećene kablove bacite, jer je njihova zamena mnogo jeftinija od bolničkih troškova zbog strujnog udara ili opekotina.”

Proverite sertifikate. Provera UL/ETL sertifikata daje sigurnost da kabl ispunjava bezbednosne standarde i smanjuje rizik od požara, strujnog udara i smrti, navodi Satareh.

Uskladite debljinu kabla sa uređajem. „Produžni kablovi moraju se koristiti pažljivo i bezbedno”, kaže Branč, „a to podrazumeva izbor odgovarajuće debljine u odnosu na uređaj.” Ovo je posebno važno kod težih alata. „Debljina mora odgovarati uređaju”, dodaje Satareh, „a što je broj manji, kabl je deblji i može podneti veće opterećenje.”

Ne uklanjajte uzemljenje. Nikada ne uklanjajte uzemljeni pin (treći kontakt) sa utikača, jer služi za zaštitu od strujnog udara, naglašava Satareh.

Velike uređaje uključujte direktno u zidnu utičnicu. Stručnjak za zaštitu od požara Sunari Ko kaže da uređaji poput frižidera, veš-mašina i klima-uređaja treba da budu direktno priključeni, jer produžni kablovi najčešće ne mogu da podnesu njihovo početno opterećenje. „Dugotrajna upotreba kablova u ovim slučajevima gotovo uvek dovodi do pregrevanja i električnih kvarova praćenih dimom”, upozorava ona.

Upotreba u zatvorenom i na otvorenom

U zatvorenom koristite samo lagane kablove. „Ovi kablovi nisu otporni na vremenske uslove i namenjeni su isključivo za unutrašnju upotrebu”, kaže Branč.

Za spolja koristite kablove predviđene za spoljašnje uslove. Proverite da li mogu da podnesu potreban napon pre nego što ih uključite. Takođe, moraju imati odgovarajuće uzemljenje i izolaciju otpornu na vremenske uslove kako bi se sprečio strujni udar.

Držite kablove podalje od tla napolju. Kada koristite produžne kablove za baštensko osvetljenje ili dekoraciju, građevinski dizajner Sergej Maškov savetuje da ih ne postavljate po travi i zemlji gde se zadržava vlaga, kako biste smanjili rizik od korozije i strujnog udara.

Tokom upotrebe

Nikada ih ne provlačite ispod tepiha ili kroz vrata. „Izolacija će se oštetiti zbog trenja i zadržavanja toplote, a unutrašnje žice će se postepeno gnječiti pod pritiskom hodanja”, objašnjava Ko. Ovakva oštećenja često prođu neprimećeno sve dok ne dođe do varnice ili požara.

Držite ih dalje od vode. Veoma je važno da produžni kablovi budu udaljeni bar nekoliko metara od izvora vode, uključujući sudopere, kade, pa čak i barice napolju. „Voda ne samo da povećava rizik od strujnog udara, već i od kratkog spoja, što može dovesti do povreda i električnih požara”, kaže Ko. Satareh dodaje da nikada ne treba dirati kablove mokrim rukama: „Osušite ruke pre uključivanja ili isključivanja kabla.”

Ne koristite eksere ili heftalice za pričvršćivanje kablova. Umesto toga, koristite specijalne držače ili kukice za kablove kako biste ih bezbedno pričvrstili uz nameštaj ili zidove.

Bacite kablove koji se zagrevaju na dodir. „Toplota je znak preopterećenja, oštećenih unutrašnjih žica ili loših spojeva”, kaže Ko. „Ignorisanje ovih znakova upozorenja obično dovodi do varničenja, topljenja i na kraju požara.”

Ne povezujte više kablova jedan na drugi. „Bilo u zatvorenom ili na otvorenom, povezivanje kablova predstavlja veliku opasnost jer napon opada, a toplota raste duž linije, čime se povećava rizik od požara”, upozorava Branč. Tako ne samo da preopterećujete utičnicu, već i kršite određene bezbednosne propise, dodaje Satareh.

Ne motajte kablove čvrsto. „Toplota se zadržava unutar namotaja kada su kablovi čvrsto uvijeni”, kaže Ko. „Temperatura brzo raste, a povećava se i rizik od oštećenja izolacije ili zapaljenja.” Ovo je posebno važno kod električnih alata i novogodišnje rasvete.

Nakon upotrebe

Povucite utikač pravilno. Kada isključujete kabl, Satareh preporučuje da držite utikač pri osnovi i izvučete ga bez naglog cimanja, jer to može oštetiti spojeve.

Isključite kablove kada se ne koriste. Da biste smanjili rizik od nezgoda, uvek isključite produžne kablove kada nisu u upotrebi. „Čak i kada nijedan uređaj ne radi, kablovi koji su uključeni mogu se zagrejati ili izazvati varnice”, kaže Ko.

Ne koristite produžne kablove kao trajno rešenje. „Većina ljudi ne shvata da su produžni kablovi namenjeni samo za privremeno napajanje”, kaže Satareh. Njihova instalacija nije predviđena za stalnu upotrebu, a materijal može oslabiti usled preteranog korišćenja, što može imati ozbiljne posledice za domaćinstvo.

