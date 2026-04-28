Zabranio je majci da viđa rođenu unuku: Kada budete čuli šta je razlog, razumećete njegovu odluku

Cela porodica mi stalno šalje poruke i govori da grešim

Autor: Slobodanka Ćorić
Zabranio je majci da viđa rođenu unuku28.04.2026.16:00
Zabranio je majci da viđa rođenu unuku: Kada budete čuli šta je razlog, razumećete njegovu odluku
Mlađi Beograđinin je  zabranio svojoj majci da viđa njegovu tek rođenu ćerku, a mnogi članovi porodice su mu zbog toga rekli da je loš sin.
 

 Za mnoge tate, prisustvovanje rođenju njihovog deteta je trenutak koji menja život i događaj koji sigurno nikada neće zaboraviti, jer će se to nesumnjivo smatrati jednim od najboljih dana u njihovom životu. Ali jedan novi tata ostao je ljut nakon što je proveo vikend sa suprugom na rođenju njihovog prvog deteta, a njegova rođena majka se naljutila jer je bio previše zauzet da bi joj čestitao rođendan.

Tata je rekao da se njegova žena otišla na porođaj u četvrtak uveče i da se nije porodila do ponedeljka u ranim jutarnjim satima, a on je sve vreme bio uz nju. Posle neprospavane noći u petak, u subotu je bio iscrpljen, pa je potpuno zaboravio da mami pošalje rođendansku poruku.

Čim je shvatio da joj nije poslao poruku, muškarac je pozvao svoju majku da se izvini, ali žena je bila besna - čak je optužila njegovu ženu da je planirala porođaj da se nekako poklopi sa njenim rođendanom kako bi mogla da ukrade svu pažnju. Kao odgovor na njene oštre komentare, muškarac joj je zabranio da viđa tek rođenu unuku.

- Iznervirao sam se i spustio slušalicu, ali sam joj rekao i da nije dobrodošla da vidi moje dete nekoliko dana. Cela porodica mi stalno šalje poruke i govori da grešim i da sam užasan sin što joj nisam dao da vidi svoju unuku, ali me je jako razbesnela – dodao je on. Novopečeni tata je rekao da je njegova mama oduvek bila pomalo gruba prema njegovoj ženi i da je nakon njenog poslednjeg ispada odlučio da prekine svaki kontakt sa njom „na neko vreme“ kako bi on i njegova supruga mogli da se prilagode novom životu roditelja. Korisnici Reddita bili su čvrsto na njegovoj strani, a mnogi su ga ohrabrivali da „ostane jak“ i učini ono što je dobro za njegovu ženu i ćerku.

- Radiš pravu stvar, ona je ta koja greši - napisao je jedan korisnik. - Ne mogu da verujem da tvoja mama misli da je tvoja žena namerno rodila u to vreme. Ne ide to tako. Verovatno joj dugo ne bih dozvolio da upozna bebu – prokomentarisao je drugi korisnik.

