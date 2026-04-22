Ćufte su jednostavno i omiljeno jelo, ali se ponekad raspadaju tokom pripreme ili prženja. Najčešći razlog je loš odnos sastojaka i nedostatak veziva koje drži smesu na okupu.

Da bi bile čvrste, ali sočne, važno je koristiti jaja i prezle, a po potrebi dodati i hleb natopljen u mleku, brašno ili ovsene pahuljice koje upijaju višak tečnosti. Takođe je dobro da smesa odstoji 10–15 minuta kako bi se bolje povezala.

Ako je smesa previše suva, dodaje se još jaje ili malo mleka, a ako se prave posne ćufte, možete ubaciti rendani krompir, tikvice ili sir radi sočnosti.

Uz ove jednostavne trikove, ćufte će uvek ispasti čvrste, mekane i ukusne.