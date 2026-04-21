Banane su jedno od najpopularnijih voća, ali mnogi se suočavaju sa istim problemom - brzo sazrevaju i pocrne već nakon nekoliko dana. Ipak, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu produžiti njihovu svežinu i do dve nedelje.

Ako želite da banane ostanu žute, čvrste i ukusne duže vreme, važno je pravilno ih čuvati odmah nakon kupovine.

Obmotajte stabljiku folijom

Jedan od najefikasnijih načina za čuvanje banana jeste obmotavanje njihove stabljike providnom folijom.

Banane prirodno oslobađaju etilen, gas koji ubrzava sazrevanje. Kada obmotate deo gde su banane spojene, smanjuje se oslobađanje ovog gasa i usporava proces zrenja.

Za još bolji efekat:

· obmotajte celu stabljiku

· razdvojte banane i dodatno obmotajte svaku pojedinačno

· koristite providnu kuhinjsku foliju

Na ovaj način banane mogu ostati sveže i do 14 dana.

Okačite banane da vise

Na pijacama i u prodavnicama banane se često drže okačene, i to ima dobar razlog.

Kada banane vise:

· sporije sazrevaju

· manje se gnječe

· ravnomernije zadržavaju boju.

Najbolje je da kod kuće okačite banane o neku kuku u kuhinji, držač ili gde vam je zgodno. Ovaj način čuvanja sprečava oštećenja i produžava svežinu.

Držite banane dalje od drugog voća

Banane oslobađaju etilen koji može ubrzati sazrevanje i kvarenje drugog voća. Zato ih držite odvojeno od jabuka, krušaka i breskvi.

Odvajanje voća pomaže da banane duže ostanu sveže, ali i da drugo voće ne propadne pre vremena.