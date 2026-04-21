Kada je u pitanju krompir, pire je uvek odličan izbor. Savršeno se slaže sa mesom i raznim drugim jelima. Međutim, iako deluje jednostavno za pripremu, pire krompir može lako da bude pun grudvica ili previše vodenast ako se ne pripremi kako treba.

Ako i vama pire krompir ima grudvice kad god ga napravite, možda je vreme da isprobate trik kuvara iz restorana i napravite savršeno jelo.

Krompir se ne kuva

Prema kuvaru iz restorana „Fallow“, postoji jednostavan trik koji garantuje savršen pire svaki put. Nikada ne kuvajte krompir u vodi! U Tik Tok videu, kuvar je pokazao tehniku koju koristi za pripremu najkremastijeg pirea.

Umesto da krompir kuva u vodi, peče ga u krupnoj soli na temperaturi od 160 do 180°C dok potpuno ne omekša. "Nakon pečenja, jednostavno uklonite višak soli, presecite krompire na pola i pasirajte ga dok je topao", objasnio je. "Zagrejani puter i mleko dodajte postepeno, kako biste dobili savršenu teksturu," kaže ovaj kuvar.

Ljudi su oduševljeni

Pečenje krompira u soli ima nekoliko prednosti: ravnomerno omekšavanje, jer so deluje kao izolator, pomažući da se toplota ravnomerno raspodeli. Bolja tekstura jer krompir ostaje suv spolja i zadržava punu aromu. Maksimalno je kremast pošto ne upija višak vode. Mnogi ljudi su u komentarima ispod videa izrazili oduševljenje ovim trikom. Vreme je da isprobate ovaj recept i sami se uverite!