Savremeno posuđe, napravljeno da olakša i ubrza pripremu hrane, može da krije i određene rizike po zdravlje. Kako objašnjava stručnjakinja iz oblasti hemije Jelena Milić, problem nastaje zbog hemikalija koje se koriste u proizvodnji, naročito kod nelepljivih premaza.

Teflon je jedan od najčešće korišćenih materijala, ali njegova štetnost dolazi do izražaja kada se zagreva na visokim temperaturama duže vreme. Tada može doći do pojave takozvane „polimerne groznice“, koja negativno utiče na organizam. Iako se danas proizvodi označavaju kao „PFOA free“, to ne znači da su potpuno bez rizika, jer i dalje sadrže slične supstance poput PTFE-a.

Stručnjaci savetuju poseban oprez kod oštećenog posuđa – ako se premaz ljušti ili je izgreban, najbolje ga je odmah izbaciti iz upotrebe.

Silikonski kalupi i pribor, koji su sve popularniji, mogu biti bezbedni – ali samo ako su pravilno proizvedeni. Pre prve upotrebe preporučuje se dodatno zagrevanje kako bi se uklonili eventualni štetni ostaci iz proizvodnje.

Kada je reč o keramičkom posuđu, ono je dobar izbor ukoliko je u pitanju prava keramika. Međutim, ako je samo reč o premazu, postoji mogućnost da se vremenom troši i završava u hrani.

Posebnu pažnju treba obratiti i na upotrebu mikrotalasne rerne – u nju se ne preporučuje stavljanje plastike, jer se pod uticajem toplote može deformisati i ispuštati štetne materije, naročito kada je u kontaktu sa masnom ili vrućom hranom.

Stručnjaci savetuju da se pri kupovini posuđa dodatno informišemo o sastavu materijala, jer iako postoji zakonska kontrola, nije sigurno da ona obuhvata sve proizvode na tržištu.