Hortenzije najbolje uspevaju i najlepše cvetaju kada se posade na odgovarajuće mesto u dvorištu, jer ne uspevaju jednako svuda. Najviše im odgovara kombinacija jutarnjeg sunca i popodnevne hladovine, dok na jačem suncu mogu da opstanu samo uz redovno zalivanje i zaštitu zemlje.

Važnu ulogu ima i tlo. Idealno je vlažno, rastresito i blago kiselo, a upravo od njegove kiselosti može zavisiti i boja cveta. U bašti se sade u skladu sa veličinom, višlje pozadi, niže napred, a često se postavljaju i uz kuću ili travnjak, posebno na istočnoj strani.

Bitno je i da imaju dovoljno prostora za rast i da se redovno orezuju kako bi zadržale oblik. Mogu se gajiti i u saksijama, ali tada zahtevaju više pažnje, naročito tokom zime.

U suštini, uz pravi položaj i negu, hortenzije mogu da rastu bujno i da budu veoma raskošne u svakoj bašti.