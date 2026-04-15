Klivija nije samo ukras u domu - mnogi veruju da ova biljka nosi posebnu simboliku i pozitivnu energiju. Iako cveta samo jednom godišnje, njen cvet se u narodu smatra znakom dobrih promena, napretka i finansijskog boljitka.

Postoji i zanimljiv običaj koji se prenosi generacijama - prilikom sadnje, u saksiju se ubacuje novčić. Veruje se da taj mali detalj „pokreće“ energiju biljke i pomaže da u dom privuče novac i sreću.

Kliviji najviše odgovara svetlo mesto, ali bez direktnog sunca, kao i umereno zalivanje. Najčešće se drži u dnevnoj sobi ili kancelariji, dok se za spavaću sobu ne preporučuje, kažu feng shui pravila.

Prema narodnim verovanjima, trenutak kada procveta nosi posebnu poruku - tada se očekuju lepe vesti i pozitivan preokret. S druge strane, ako biljka ne cveta ili se osuši, to se tumači kao upozorenje na moguće troškove ili izazove.