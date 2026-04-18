Viseće biljke su odličan izbor za ukrašavanje balkona i vrtova. Umesto klasičnog bršljana, viseći geranijum, poznat i kao pariški geranium, predstavlja odličan izbor. Ova biljka je otporna na letnje vrućine i pruža bogatstvo boja tokom cvetanja, koje može biti ružičasto, crveno, belo ili ljubičasto.

Pariški geranijum (Pelargonium peltatum) je zeljasta višegodišnja biljka koja se lako gaji. Potrebno je posaditi je u saksiju i postaviti na sunčano mesto, jer je direktna sunčeva svetlost ključna za njen zdrav rast i cvetanje. Redovno zalivanje i održavanje vlažnog zemljišta su takođe važni. Ova biljka brzo raste i prekriva prostor bujnim zelenilom i lepim cvetovima.

Osim geranijuma, možete razmotriti i druge biljke koje se lako gaje i bogate su cvetovima, kao što su verbena, afrička ljubičica, zimzeleno bilje i paprat.

