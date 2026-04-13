Ne kupuju se petunije u maju – ključ je u aprilu. Upravo tada nastaje razlika između obične terase i one koja izgleda kao iz časopisa. Dok većina čeka „sigurno“ vreme, oni iskusniji uzimaju rasad ranije i rade pripremu koja se kasnije jasno vidi kroz raskošno cvetanje.

Petunija jeste zahvalna biljka, ali traži dobar početak. Sve što joj pružite u aprilu, vratiće vam tokom cele sezone. Ako taj korak preskočite, posledice će se videti već u junu.

April je vreme za pametne poteze

Sredina aprila je idealna za kupovinu, ali ne i za stalno držanje napolju. Noćne temperature i dalje mogu biti preniske, a petunije ne podnose hladnoću ispod 8–10 stepeni. Zato ih treba postepeno privikavati – preko dana na sunce, a noću na zaklonjeno mesto. Ovaj „trening“ čini biljku otpornijom i spremnijom za kasnije promene vremena.

Dobar start je pola posla

Najveća greška je misliti da je dovoljno samo posaditi i zalivati. Ako želite bogat i gust cvet, morate krenuti kako treba. Zemlja treba da bude lagana i propusna, a saksija dovoljno velika jer se koren brzo širi. U skučenom prostoru biljka stagnira.

Postoji još jedan važan trik koji mnogi preskaču – skraćivanje vrhova dok je biljka mlada. To podstiče grananje i daje pun, bujan izgled umesto retkih stabljika.

Šta pravi razliku kasnije

Sunce i prihrana su presudni. Petunijama je potrebno najmanje pet do šest sati direktne svetlosti dnevno. Bez toga nema obilnog cvetanja.

Prihrana je obavezna – jednom nedeljno ili na deset dana. Ako joj nedostaju hranljive materije, cvetanje prvo slabi, a zatim potpuno staje.

Na kraju, pravilo je jednostavno: april je mesec pripreme. Ko tada uradi sve kako treba, u maju uživa u rezultatima – bez popravljanja grešaka.