Jagode su jedno od najomiljenijih prolećnih voća, ali malo ko zna da obično ispiranje pod vodom nije dovoljno da ih zaista očistite. Na njihovoj površini često ostaju tragovi zemlje, bakterija i pesticida koji se ne uklanjaju tako lako.

Zato je važno da znate kako da ih pravilno operete pre nego što ih pojedete ili poslužite.

Zašto voda nije dovoljna

Jagode imaju poroznu površinu i sitne udubljene tačkice u kojima se lako zadržavaju nečistoće. Brzo ispiranje ukloni samo površinski sloj prljavštine, ali ne i sve štetne materije.

Najbolji način čišćenja

Postoji jednostavan trik koji daje mnogo bolje rezultate:

U činiju sipajte hladnu vodu

Dodajte kašiku sode bikarbone ili malo sirćeta

Ubacite jagode i ostavite ih da stoje 10-15 minuta

Ova kombinacija pomaže da se razgrade ostaci pesticida i bakterije.

Nakon toga, jagode obavezno isperite čistom vodom i lagano ih osušite.

Važna greška koju svi prave

Peteljku nemojte skidati pre pranja. Ako to uradite, jagode će upiti vodu i izgubiti ukus, a mogu i brže da se pokvare.

Dodatni saveti