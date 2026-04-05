Kuhinja je prostor u kojem pripremamo obroke i čuvamo namirnice. Zato pojava sitnih nametnika poput mrava i moljaca može biti posebno frustrirajuća, pogotovo kada se vraćaju uprkos redovnom čišćenju. Iako mnogi u takvim situacijama posežu za hemijskim sredstvima, rešenje je često jednostavnije, prirodnije i zdravije nego što mislite.

Prirodni repelent protiv insekata

Saveti o korišćenju lovorovog lista kao sredstva za odbijanje insekata postali su viralni zahvaljujući TikToku. Ova metoda potiče iz stare tradicije u kojoj su aromatične biljke korišćene kao prirodni repelenti.

Stručnjaci za suzbijanje štetočina potvrđuju efikasnost ove metode. Portal „Pest Prevention Patrol“ navodi: „Lovorov list se vekovima koristi kao prirodni repelent i odlična je alternativa hemijskim pesticidima.“ Tajna delovanja lovora krije se u njegovom jakom, aromatičnom mirisu, koji odbija većinu kuhinjskih napasnika - moljce, mrave, žižke i druge insekte koji se uvlače u zalihe hrane.

Kako koristiti lovorov list protiv insekata?

Primena je jednostavna i ne zahteva nikakve posebne preparate:

postavite nekoliko listova lovora u kuhinjske ormariće, ladice i smočnice

ubacite lovorov list direktno u tegle ili kutije s brašnom, rižom, testeninom ili žitaricama

menjajte listove povremeno, jer sveži imaju nešto intenzivniji miris

sušeni listovi su praktičniji jer traju duže, a i dalje su dovoljno aromatični da odbijaju insekte.

Lovorov list je jeftin, lako dostupan u svim marketima i potpuno bezbedan za upotrebu u blizini hrane.

