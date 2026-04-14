Supruga jednog od najbogatijih ljudi na svetu, Loren Sančez Bezos, otkrila je kako izgleda svakodnevni život sa Džefom Bezosom i mnoge je iznenadila njihova jutarnja rutina.

U intervjuu za „New York Times“, govorila je o njihovom životu u luksuznoj rezidenciji na Floridi, gde dan započinju vrlo disciplinovano, ali neobično.

Jutarnji ritual zahvalnosti

Njihov dan počinje već u šest ujutru. Prva stvar koju rade jeste da nabroje deset stvari na kojima su zahvalni, uz pravilo da se ništa ne sme ponoviti od prethodnog dana.

Iako to može zvučati zahtevno, Loren tvrdi da joj ne predstavlja problem i čak kaže da se oseća srećnije od proseka, što pripisuje upravo načinu života koji deli sa Bezosom.

Nakon toga odlaze u prostoriju okrenutu ka istoku, gde zajedno piju kafu i posmatraju izlazak sunca. Posebnu pažnju privukle su njihove šolje. Njena ima natpis „Opet sam se probudila đavolski seksi“, a njegova nosi natpis „Komad“, ispisan simbolima iz periodnog sistema elemenata.

Stroga rutina i svakodnevni treninzi

Nakon jutarnje kafe, par igra piklbol, a zatim odlazi u privatnu teretanu gde treniraju sa ličnim trenerom. Ovakav režim poštuju gotovo svakog dana, uz samo jedan dan odmora nedeljno.

Iako često ističu koliko su zadovoljni svojim životom, par se u poslednje vreme suočava i sa kritikama javnosti. Njihovo luksuzno venčanje u Veneciji, vredno desetine miliona dolara, izazvalo je negodovanje zbog prekomernog turizma. Takođe, njihovo sponzorstvo Met Gala pokrenulo je polemike u javnosti.

Uz to, Bezos se našao na meti kritika i zbog odluke da otpusti veliki broj novinara iz lista „The Washington Post“, koji je u njegovom vlasništvu.

Ipak, uprkos svemu, njih dvoje ne kriju da uživaju u zajedničkom životu i rutini koju su izgradili i koja, kako tvrde, ima veliki uticaj na njihovu sreću.

