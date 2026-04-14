Frizura koju su nekada nosile naše bake vratila se na velika vrata i trenutno važi za jedan od najvećih trendova u svetu lepote. Popularni „granny paž“ spaja retro eleganciju i moderan stil, a pritom savršeno naglašava crte lica.

U poslednje vreme sve je popularnija takozvana „granny estetika“ - stil inspirisan prošlim vremenima, koji stare modne i beauty klasike pretvara u savremene, nosive kombinacije. Taj trend više nije rezervisan samo za garderobu, već se sve više prenosi i na frizure.

Upravo zato u fokus dolazi paž koji stručnjaci već nazivaju frizurom sezone.

Šta je „granny paž“ i zašto ga svi žele

Reč je o modernoj verziji klasičnog paža koji postoji decenijama. Karakteriše ga precizno šišanje i mekana forma - kraći je pozadi, a blago se produžava ka napred, nežno uokvirujući lice.

Ova kombinacija daje uredan, elegantan izgled, ali zadržava prirodnu lakoću i pokret. Upravo zbog toga odgovara ženama svih generacija - nije ni stroga ni staromodna, već savremena sa dozom nostalgije.

Frizura sa istorijom

Paž nije nov trend -njegovi koreni sežu još u dvadesete godine prošlog veka, kada je postao simbol moderne žene. Kasnije ga je u šezdesetim godinama popularizovao Vidal Sasun, a nosile su ga i modne ikone poput Džeki Kenedi.

Zahvaljujući toj istoriji, danas važi za bezvremensku frizuru koja se stalno vraća u osveženim verzijama.

Zašto je idealan za svaki dan

Jedna od najvećih prednosti ove frizure je njena praktičnost. Možete je nositi na više načina - zaglađenu i elegantnu za posao ili blago razbarušenu za opušten izgled.

Ne zahteva mnogo stilizovanja, a uz dobar rez kosa lepo pada sama od sebe, što je savršeno za brz tempo života.

Kome najbolje stoji

Dobra vest je da ovaj paž pristaje gotovo svima. Lako se prilagođava obliku lica i tipu kose.

Tanja kosa dobija na volumenu uz blago stepenovanje

Gusta kosa postaje lakša i pitomija

Najvažnije je da frizer prilagodi dužinu i oblik vašim crtama lica.

Trend koji neće brzo nestati

„Granny paž“ nije prolazni hit, već povratak proverenoj klasici. Spaja eleganciju prošlih vremena i opuštenost modernog stila – i upravo zato ga žene sve češće biraju.