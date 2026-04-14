Nakon neuredne i hladne zime, lajsne u domu često postaju vidno zaprljane. Pronalaženje najboljeg načina da se očiste i ponovo zablistaju, naročito bele farbane lajsne koje lako privlače prašinu i nečistoće iz vazduha, može predstavljati izazov. Zbog toga je testirano nekoliko popularnih, netoksičnih metoda kako bi se utvrdilo koji daje najbolje rezultate.

Metode za čišćenje lajsni

Postoji mnogo trikova za temeljno čišćenje lajsni bez upotrebe agresivnih hemikalija. U ovom testu isprobane su četiri metode na bele lajsne u kuhinji koje su bile posebno zaprljane zbog čestog prolaska kućnih ljubimaca. Pre samog čišćenja, uklonjena je površinska prašina kako bi sredstva mogla efikasnije da deluju.

Maramice za sušilicu pokazale su ograničen učinak. Iako mogu pomoći u uklanjanju prašine i ostaviti prijatan miris, nisu bile dovoljno efikasne za dublje čišćenje, pa su pogodnije za održavanje već čistih površina.

Magične sunđer-gumice uklonile su više prljavštine, ali su ostavile tragove i sitne komade za sobom, a primećeno je i blago oštećenje sjaja boje. Iako efikasne, zahtevaju oprez pri korišćenju.

Sredstvo za pranje sudova razblaženo u toploj vodi pokazalo se kao vrlo efikasno i dovoljno blago za farbane površine. Međutim, ostavlja sapunjav trag, zbog čega je potrebno dodatno ispiranje i sušenje.

Najbolji rezultati

Najbolje rezultate dalo je razblaženo destilovano belo sirće. Mešavina od dve kašike sirćeta i šolje tople vode brzo uklanja prljavštinu i vraća lajsnama svež i čist izgled. Jedini nedostatak je specifičan miris, koji se brzo gubi nakon sušenja. Sirće se može koristiti i na lakiranom drvetu, ali uz dodatni oprez i obavezno testiranje na manjoj površini.

Iako je belo sirće efikasno prirodno sredstvo za čišćenje, važno je pravilno ga koristiti. Potrebno ga je razblažiti kako ne bi oštetilo površine, testirati na manje vidljivom mestu i koristiti minimalnu količinu, posebno kod drvenih lajsni. Nakon čišćenja preporučuje se brisanje suvom krpom. Za ublažavanje mirisa može se dodati nekoliko kapi eteričnog c, izvor Real Simple.