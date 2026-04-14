Pire krompir je jedan od najčešćih priloga na trpezi, ali mnogi prave istu grešku – kuvaju ga u vodi. Iako je to uobičajena praksa, voda zapravo ispira prirodan ukus i skrob, pa pire često ispadne bezličan i vodenast.

Ako želite bogat, kremast pire kao iz restorana, rešenje je jednostavno – krompir kuvajte u mleku ili mešavini mleka i pavlake. Tokom kuvanja on upija masnoću, pa dobija puniji ukus i savršenu teksturu.

Kako da vam pire uvek uspe

Postupak je sličan klasičnom, ali sa jednom ključnom razlikom – umesto vode, krompir prelijte mlekom tek toliko da bude pokriven. Dok se kuva, postaje mekši i prirodno kremast.

Da bi rezultat bio savršen, važno je da se pridržavate nekoliko pravila:

Krompir gnječite dok je još vreo, jer se tada najbolje sjedinjuje

Dodajte samo toplo mleko, nikako hladno iz frižidera

Puter ubacite odmah, dok je krompir još topao, da se lepo istopi

Sitnice koje prave razliku

Za najbolji rezultat birajte sorte krompira bogate skrobom, poput žutog ili belog. Po želji, na kraju možete dodati prstohvat muskatnog oraščića ili malo rendanog sira za dodatnu aromu.

Ako želite potpuno glatku strukturu, koristite presu, dok gnječilica daje rustičniji, domaći izgled.

Uz ove male promene, običan pire postaje prilog koji se pamti – kremast, bogat i savršenog ukusa.