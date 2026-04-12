Ako tražite brz i jednostavan kolač za Uskrs koji će oduševiti sve ukućane, ovaj preliveni kuglof je pravi izbor. Mekan, mirisan i osvežavajuć, savršeno se uklapa u prazničnu trpezu, a priprema je toliko laka da uspeva čak i početnicima.
UKSRŠNJI KOLAČ
Sastojci:
350 g brašna
250 ml kiselog mleka
200 ml ulja
150 gr šećer
4 jaja
1 vanilin šećer
kora od 1 limuna
1 prašak za pecivo
Za glazuru:
150 g šećera u prahu
5 kašika soka od limuna
Za ukrašavanje:
bombone u obliku jaja
Priprema:
Umutite jaja penasto sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte kiselo mleko, ulje, narendanu koru limuna i izmešajte. Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Sipajte u podmazan kalup za kuglof i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minita. Za glazuru, mutite mikserom šećer u prahu i sok od limuna desetak minuta da dobijete glatku smesu. Prelijte ohlađen kuglof i ukrasite bombonama.
Video:
Komentari (0)