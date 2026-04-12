Ako tražite brz i jednostavan kolač za Uskrs koji će oduševiti sve ukućane, ovaj preliveni kuglof je pravi izbor. Mekan, mirisan i osvežavajuć, savršeno se uklapa u prazničnu trpezu, a priprema je toliko laka da uspeva čak i početnicima.

UKSRŠNJI KOLAČ

Sastojci:

350 g brašna

250 ml kiselog mleka

200 ml ulja

150 gr šećer

4 jaja

1 vanilin šećer

kora od 1 limuna

1 prašak za pecivo

Za glazuru:

150 g šećera u prahu

5 kašika soka od limuna

Za ukrašavanje:

bombone u obliku jaja

Priprema:

Umutite jaja penasto sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte kiselo mleko, ulje, narendanu koru limuna i izmešajte. Dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Sipajte u podmazan kalup za kuglof i pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 40 minita. Za glazuru, mutite mikserom šećer u prahu i sok od limuna desetak minuta da dobijete glatku smesu. Prelijte ohlađen kuglof i ukrasite bombonama.

