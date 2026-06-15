Kurkuma je već godinama jedan od najpopularnijih začina u zdravoj ishrani. Osim što jelima daje prepoznatljivu zlatnožutu boju, sve više istraživanja ukazuje na to da bi mogla imati pozitivan uticaj na raspoloženje i pomoći organizmu da se lakše izbori sa svakodnevnim stresom.

Stručnjaci ističu da se njena moć krije u kurkuminu, aktivnom sastojku koji poseduje antioksidativna i protivupalna svojstva.

Kako kurkuma utiče na organizam?

Hronične upale u organizmu često se povezuju sa umorom, padom energije, lošijim raspoloženjem i povećanom osetljivošću na stres. Kurkumin može pomoći organizmu da se izbori sa oksidativnim stresom i upalnim procesima, zbog čega se sve češće proučava njegov potencijalni uticaj na mentalno zdravlje.

Neka istraživanja ukazuju na to da bi mogao doprineti održavanju ravnoteže neurotransmitera u mozgu, što može imati pozitivan efekat na raspoloženje i osećaj psihičke stabilnosti. Naravno, stručnjaci naglašavaju da kurkuma nije zamena za zdrav način života, kvalitetan san i redovnu fizičku aktivnost, već dodatna podrška organizmu.

Kako da je uključite u jelo?

Dobra vest je da nije potrebno unositi velike količine, piše „Yahoo Health“. Dovoljni su mali dnevni dodaci kako bi kurkuma postala deo zdrave rutine.

Možete je dodati u ovsenu kašu sa jogurtom, kajganu, dinstano povrće, smuti, jogurt, jela od pirinča, čorbe.

Zlatno mleko je popularni napitak

Jedan od najpoznatijih načina konzumiranja kurkume jeste takozvano „zlatno mleko“.

Priprema je veoma jednostavna. U toplo mleko ili biljni napitak dodajte prstohvat kurkume, malo cimeta i kašičicu meda. Ovaj napitak mnogi piju ujutru ili pred spavanje jer pruža osećaj topline i opuštanja.

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