Ne bacajte ljuske od jaja, ovaj kuhinjski otpad može biti izuzetno koristan, naročito tokom aprila, kada prirodi najviše treba dodatna podrška.

Đubrivo za baštu

Ljuske od jaja imaju široku primenu u bašti. Kada se usitne, postaju prirodno đubrivo bogato kalcijumom koje pomaže biljkama da rastu zdravije i jače. Posebno su korisne za biljke poput paradajza, paprike i tikvica.

Još jedna velika prednost je zaštita od štetočina – oštri komadi ljuski mogu odbiti puževe i sprečiti ih da unište mlade biljke.

Ljuske se mogu koristiti i u kompostu, ali i kao male prirodne posude za sadnju semena, koje se kasnije zajedno sa biljkom mogu zasaditi u zemlju.

Nahranite ptice

Umesto da završe u smeću, ljuske od jaja mogu poslužiti kao prirodan izvor kalcijuma za ptice. Upravo u ovom periodu, nakon sezone gneždenja, pticama su potrebni dodatni minerali kako bi ojačale organizam i lakše podizale mlade.

Međutim, pre nego što ih iznesete napolje da nahranite ptice, važno je da ih pravilno pripremite. Ljuske treba oprati, zatim kratko ispeći u rerni kako bi se uništile bakterije, a potom ih usitniti u sitne komade. Tako pripremljene, bezbedne su za ptice i lako ih mogu konzumirati.

Video: